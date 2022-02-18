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"Matematik Okuryazarlığı" seminerine katılan öğretmenlere sertifikaları verildi - Son Dakika

"Matematik Okuryazarlığı" seminerine katılan öğretmenlere sertifikaları verildi

18.02.2022 15:44
"Matematik Okuryazarlığı" seminerine katılan öğretmenlere sertifikaları verildi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen, "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" seminerine katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen, "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" seminerine katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan "Matematik Okuryazarlığı ve Öğretim Düzenleme Teknikleri" projesi, Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi Hibesi almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Altun tarafından 30 ilköğretim matematik öğretmenine 5 gün, 35 saat süresince bilgiler aktardı.

Seminere katılan öğretmenlere sertifikaları Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Prof. Dr. Altun ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan tarafından verildi.

Ortakları arasında Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ve Uzunköprü milli eğitim müdürlüklerinin yer aldığı seminer, öğretmenlere 5 gün süresince 'Matematik Okuryazarlığı Sorusu Seçme ve Yazma, PISA ve Matematik Okuryazarlığı İlişkisi, Matematiği Durum Tasvir Etmede, Karar Almada ve Yorum Yapmada Kullanma, Çift Odaklı Öğretim Modelinin Tanıtılması ve Matematik Okuryazarlığını Geliştirmeye Uygun Tasarlanan Etkinliklerin Uygulanması' konularında eğitimler verildi.

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milli eğitim bakanlığı, Trakya Bölgesi, matematik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Matematik Okuryazarlığı' seminerine katılan öğretmenlere sertifikaları verildi - Son Dakika


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