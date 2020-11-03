Matematik Parkı'nda sona gelindi - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın geçtiğimiz günlerde yerinde incelediği Matematik ve Bilim Parkı'nın inşasında sona gelindi.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, büyükleriyle dikkat çeken Matematik ve Bilim Parkı'nda çim serme çalışması gerçekleştirdi. Böylece Kemer Mahallesi'nde yapımı devam eden Matematik ve Bilim Parkı'nın çevre düzenlemesi de tamamlanmış oldu.

Efeler Belediye Başkanı Atay, çocukların bilimle iç içe yetişmesi için yapımına başladıkları parkların önümüzdeki haftalarda vatandaşlarla buluşacağı müjdesini verdi. - AYDIN