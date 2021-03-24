KIRIKKALE - Matematik profesörü, salgın sürecinde çevrim içi etkinliklerle binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi - Son Dakika

KIRIKKALE - Matematik profesörü, salgın sürecinde çevrim içi etkinliklerle binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi

24.03.2021 11:11

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Toptaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gönüllü gerçekleştirdiği çevrim içi etkinliklerle binlerce kişiye matematiği anlattı.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Toptaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gönüllü gerçekleştirdiği çevrim içi etkinliklerle binlerce kişiye matematiği anlattı.

İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) akademik koordinatörlüğü ve matematik zümre başkanlığı görevlerinde de bulunan Toptaş, düzenlediği 40 çevrim içi etkinlikte matematiği eğlenceli hale getirip oyunlarla anlatmaya çalıştı.

Çevrim içi etkinliklerin videolarını sosyal medya mecralarında da paylaşan Prof. Dr. Toptaş, AA muhabirine, salgın sürecinde gönüllü olarak öğrenci, öğretmen farklı meslek gruplarına yönelik uzaktan eğitim vermeyi düşündüğünü söyledi.

Bu sıkıntılı süreci fırsata dönüştürüp, toplumun matematik bilgisini artırmak istediğini anlatan Toptaş, "Zaten, 'matematiği eğlenceli ve oyunlarla nasıl öğretebiliriz' diye çalışmam ve sevdam vardı. Salgın sürecini de fırsata çevirerek, çevrim içi faaliyette bulunduk. İlk olarak il milli eğitim müdürlükleriyle irtibata geçtik. Daha sonra sivil toplum kuruluşları, yerel televizyonlar ve radyolar matematik eğitimiyle ilgili bilgiler aldı. Canlı yayınlarına dahil ettiler. Biz de bilimsel bilgileri kendileriyle paylaştık." diye konuştu.

"Matematiği anlamak hayatı anlamaktır"

Toptaş, Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dahilinde milli eğitim müdürlüklerinin okullara, velilere ve öğrencilere duyurmasıyla eğitimleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çocuklarda matematiğin soyut, zor ve anlaşılmaz bir ders olarak algılandığına dikkati çeken Toptaş, şunları kaydetti:

"Eğitimlerde bunun öyle olmadığını, matematiğin eğlenceli, oyunlarla oynanabilecek, hayatın ta kendisi olduğunu anlatmaya çalıştık. Matematiği anlamak hayatı anlamaktır. Öğrenci, 'matematik bilgisi benim hayatımda ne işe yarar?' sorusunu sorduğunda buna cevap aradık ve eğlenerek matematik öğrenmenin yöntemlerini gösterdik. Biz, işlemsel bilgide yüzde 73, kavramsal bilgide ise yüzde 17 başarılıyız. Oyunlarla, çocukların akıl yürütme ve muhakeme yeteneklerini geliştirecek örnek etkinlikleri, uygulamaları anlattık."

Toptaş, eğitimlerden sonra güzel geri dönüşler aldığını, bunun da kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bu süreçteki 40 etkinliğin 35'ini milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirdiğini aktaran Toptaş, "Eğitimlerde yaklaşık 60 bin kişiye ulaştığımı düşünüyorum." dedi.

KIRIKKALE - Matematik profesörü, salgın sürecinde çevrim içi etkinliklerle binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi
KIRIKKALE - Matematik profesörü, salgın sürecinde çevrim içi etkinliklerle binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi
KIRIKKALE - Matematik profesörü, salgın sürecinde çevrim içi etkinliklerle binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi
KIRIKKALE - Matematik profesörü, salgın sürecinde çevrim içi etkinliklerle binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, matematik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Matematik profesörü, salgın sürecinde çevrim içi etkinliklerle binlerce kişiye gönüllü eğitim verdi - Son Dakika


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