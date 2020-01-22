"Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu' projesi - Son Dakika

"Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu" projesi

21 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde Letonya, Polonya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Türkiye olmak üzere 5 farklı ülkeden Erasmus+Ka229 projesi kapsamında eğitimciler ağırlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Letonya, Polonya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Türkiye olmak üzere 5 farklı ülkeden Erasmus+Ka229 projesi kapsamında eğitimciler ağırlandı. 2 gün süren eğitim programında matematik ve teknoloji kullanımına dikkat çekildi.


Letonya, Polonya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Türkiye olmak üzere 5 farklı ülkeden gelen eğitimciler, Erasmus+Ka229 kapsamındaki "Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu" isimli proje için Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda buluştu. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Ukav açış konuşmasında, güzel bir eğitim projesi için ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, oda tanıtımı, faaliyetleri ve projeler hakkında konukları bilgilendirdi.


Proje Koordinatörü Mustafa Özdemir, proje ortağı olan 5 farklı ülkeden eğitimcileri ağırlamaktan keyif duyduklarını ifade ederek, şöyle bilgi verdi:


"Proje ile öğrencilerin matematik derslerinde teknolojiyi de kullanarak öğrendikleri bilgilerin günlük hayat durumlarına aktarmalarını ve anlamlı öğrenmenin sağlanmasını amaçladık. Ayrıca kültürler arası etkileşim ve dil becerilerinin gelişmesi, okulların, öğretmen ve öğrencilerin Avrupa vizyonunu geliştirilmesi de diğer amaçlarımızdandı. Eğitim konuları içinde dinamik matematik yazılımı eğitimi, video analiz yazılımı eğitimi, algoritma ve sensör teknolojileri yer aldı. Verimli bir iki gün geçirdik. Eğitim programımızın yanı sıra konuklarımızla tarihi ve turizm merkezlerimizi de ziyaret edeceğiz. Böylelikle bölgemizin güzelliklerini de görebilecekler."


Programın sonunda konuklara Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın yabancı yayınlarından hediye sunuldu. - MERSİN

Polonya, Letonya, Erasmus, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bekçilere kimlik sorma ve adli görev verilmesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Fast food zinciri KFC, erotik reklam için özür diledi Demirci ustasının yaptığı 4 kiloluk 'Zülfikar' kılıcını gazeteciler tutmakta zorlandı Sitede kötü kokular yayıldı, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 12:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]