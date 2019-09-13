Son Dakika Haberleri: Matematikçiler Derneği Başkanı'nın dolandırılması davası
Son Dakika Güncel Haber

Matematikçiler Derneği Başkanı'nın dolandırılması davası

46 dakika önce

Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın'ın, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasıyla ilgili davada karar çıktı.

Matematikçiler Derneği Başkanı'nın dolandırılması davası, System.String[]

Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın'ın, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasıyla ilgili davada karar çıktı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Ali Hammud El Casım ve müşteki Prof. Dr. Akın ile taraf avukatları katıldı.

Prof. Dr. Akın, geçen yıl ev telefonunu arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, "Kimlik bilgilerinizle Kuzey Irak, ABD, Suriye'de çeşitli bankalardan işlem yapılmış. Kimlik bilgilerini çalarak işlem yapan bu kişilere yönelik operasyon yapacağız. Bu operasyonun deşifre olmaması için söylediğimiz her şeyi yapın." demesi üzerine otomobilini satıp, 99 bin lirayı dolandırıcılara verdiğini söyledi.

Akın, "Bunun bir ülke meselesi olduğunun ve operasyonun deşifre olmaması gerektiğinin söylenmesi nedeniyle dolandırıcılara inandım. Suç nedeniyle ortaya çıkan zararım karşılanmadı. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Casım ise 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Hiçbir suça karışmadım. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Casım, kendisine "Çanta teslim alacaksın." diyen kişilerce kandırıldığını öne sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin zor durumundan yararlanıldığını, asıl dolandırıcıların yakalanmadığını belirterek, "Beraat talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatteyse verilecek ceza, dolandırıcılık suçundan olmamalı." ifadelerini kullandı.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Hammud El Casım'ı dolandırıcılık suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı
Ablasını 20 yerinden bıçaklayan kardeş, kaçarken ambulansı aradı Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:14:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Matematikçiler Derneği Başkanı'nın dolandırılması davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]