Matematikte Engeller Anlatan Eller İle Kalkıyor

Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının hazırlanıp internette ve televizyonda yayınlanmasıyla çalışmaların görünürlük kazanmasını ve izleyenlere ilham vermesini hedefleyen Fark Yaratanlar programı, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor.

Onuncu sezonun altıncı Fark Yaratan'ı işitme engelli bireylerin eğitimde karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklere çözüm getirme amacıyla çalışmalar yapan Anlatan Eller oldu.

Matematik öğretmeni Pelin Baykan tarafından kurulan Anlatan Eller, engellilerin eğitim hayatlarındaki zorluklara çözüm üretmek hedefiyle başladı. Türk işaret dili öğrenen Baykan, telefonundan matematik dersleri verdiği videolar çekmeye başladı. Youtube platformu üzerinden videolarıyla işitme engellilere ulaşan Baykan, 2014 yılında engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmeleri için başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için dersler hazırlamaya başladı. Hazırladığı videolar iki yılda yaklaşık 126 bin izlenmeye ulaştı.

Anlatan Eller binlerce işitme engelliye ulaştı

Pelin Baykan, "Anlatan Eller" sosyal girişimi ile sınıf içi eğitimler de düzenlemeye başladı. Eğitimlerde hem işaret dilini öğretti, hem de işitme engellilerin işaret diliyle matematik öğrenmelerine yardımcı oldu. Bugüne kadar yaklaşık 200 kişinin Türk İşaret Dili öğrenmesini sağlarken, işaret diliyle gerçekleştirdiği derslerle binlerce işitme engelli bireye ulaştı.