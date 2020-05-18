"Matematikte Singapur Bar Modeli başarıyı arttırdı" - Son Dakika

"Matematikte Singapur Bar Modeli başarıyı arttırdı"

Matematik okul hayatı boyunca çocukların en çok korktuğu derslerin başında geliyor.

Matematik okul hayatı boyunca çocukların en çok korktuğu derslerin başında geliyor. Bu korkunun yersiz olduğunu ifade eden Matematik öğretmeni Erkan Özkan, matematik dersinde zorlanılmasına yol açan en önemli etkenler arasında ön yargılar ve tutumların yer aldığını ve Singapur'da soyut matematik kavramlarının somutlaştırılarak öğretildiğini söyledi. Özkan, bu yöntemi kendilerinin de uyguladığını belirterek bu sayede başarı gözlemlediklerini ifade etti.

Mektebim Koleji Lise Matematik Bölüm Başkanı Erkan Özkan, dünyaca ünlü Türk matematikçi Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in  "Matematikte zekadan önce sabır gelir" sözünü hatırlatarak öğrenci ve ebeveynlere önerilerde bulundu ve şunları söyledi: "Öğrencilerimizin matematik derslerinde farklı bakış açılarına sahip bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Matematik konu ve kazanımları, birbirilerinin büyük oranda ön koşullarıdır. Bu ön koşul olma durumu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencilerin matematik derslerinde zorlanmalarına yol açabiliyor. Bu yüzden matematik derslerinde disiplinli çalışmak ve sabır çok önemli. Örneğin, dörtgenler ve çokgenler konusundaki tüm kazanımlara sahip bir öğrencinin, aynı zamanda soru çözümlerinde yararlanılan üçgenler konusunun kazanımlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor."

"SİNGAPUR MATEMATİK BAR MODELİ UYGULANIYOR"

TIMSS ve PISA raporlarında ilk sıralarda yer alan ülkelerde matematik eğitimlerinde farklı yöntem ve tekniklerden yararlanıldığı ifade eden Özkan, "Örneğin, Singapur'da soyut matematik kavramları somutlaştırılarak ele alınmakta, farklı çarpma yöntemleri, problem çözümünde kullanılan davranış, üst öğrenme, süreç, kavram ve beceriden oluşan 5 adım, pratik kurallar ve tam öğrenme yöntemleri uygulanmakta. Öğrencilerin en zorlandığı matematik konularından sayı, kesir ve yaş problemlerinde Singapur Matematik Bar Modeli kullanılarak öğrencilerde kalıcı öğrenme hedeflenmektedir. Ülkemizde de özellikle son yıllarda matematik derslerinde farklı yöntem ve tekniklere yer verilmektedir. Okullarımızda matematik derslerinde uyguladığımız farklı yöntem ve tekniklerin başarıya olumlu etkisi olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

"EZBER VAR AMA SINIRLI"

Özkan, öğrenme yollarından biri olan ezber yönteminin, matematik derslerinde özellikle formüllerin zihinde kalması amacıyla kullanıldığını belirterek şunları söyledi: "Formüllerin nereden geldiğini öğrenerek ezber yapmadan kalıcı öğrenme gerçekleşebilir. Yaparak, yaşayarak öğrenmenin matematik derslerine olumlu etkileri bulunuyor. Öğrencilerin keşfederek öğrenmeleri gerekir. Sadece ezber yöntemi ile sınırlı öğrenme gerçekleşebilir."

"UZAKTAN EĞİTİM MATEMATİK DERSLERİNE GÜÇ KATTI"

Küresel salgın sebebiyle, uzaktan eğitim çalışmaları kapsamındaki online matematik derslerinin, yüz yüze eğitim çalışmalarındaki matematik derslerine göre farklı açılardan da ele alınması gerektiğini belirten Özkan, "Özellikle eğitim teknolojilerinin kullanıldığı online matematik derslerinin, öğrencilerin öğrenmelerine olumlu etkileri oldu. Öğrencilere verilen proje temelli araştırma ödevleri, sunum, video hazırlıkları öğrenme sürecini destekliyor. Pandemi dönemi, öğrencilerin araştırma yapmak için pandemi dönemi öncesine göre daha fazla zamanlarının olduğu göz önünde bulundurulduğunda online matematik derslerinde öğrenme becerilerinin geliştirilmesine imkan verdi." şeklinde konuştu.

"MATEMATİK YARIŞMALARINA KATILIM ÇOK ÖNEMLİ"

Uluslararası, ulusal, yerel düzeyde düzenlenen matematik yarışmalarının matematiksel düşünme becerisini geliştirmeye ve matematik kazanım uygulamalarına imkan verdiğini bildiren Özkan, "Mektebim Koleji tarafından düzenlenen, ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş ilk matematik yarışması olan Mathletic Matematik Yarışması ile beden matematiği alanında farkındalık oluşturuyoruz. Öğrencilerimizi matematik yarışmalarına katılım sağlamaları için yönlendiriyor ve hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Son olarak, The Centre for Education in Mathematics and Computing (CEMC), University of Waterloo, Canada tarafından düzenlenen 2020 Pascal, Cayley and Fermat Mathematics Contests Uluslararası Matematik Yarışması'nda Mektebim Koleji Adana Çukurova Kampüsümüz'den 7 öğrencimiz madalya ve başarı sertifikası, 13 öğrencimiz başarı sertifikası almaya hak kazandı. Ülke tanıtımında da kuşkusuz rolü olan bu başarılar bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oluyor" dedi.


- İstanbul
Cahit Arf, Singapur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Matematikte Singapur Bar Modeli başarıyı arttırdı' - Son Dakika

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