Son Dakika Haberleri: Mateo Kovacic'in Chelsea'deki en iyi anları
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Mateo Kovacic'in Chelsea'deki en iyi anları

2 saat önce

2018-19 sezonunda Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in Chelsea'deki en iyi anları.

2018-19 sezonunda Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in Chelsea'deki en iyi anları.
Mateo Kovacic'in Chelsea'deki en iyi anları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:06 
Spor
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