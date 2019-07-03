Mateo Kovacic'in Chelsea'deki en iyi anları
2 saat önce
2018-19 sezonunda Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in Chelsea'deki en iyi anları.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:06
2018-19 sezonunda Chelsea
forması giyen orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in Chelsea'deki en iyi anları.
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