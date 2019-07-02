Son Dakika Haberleri: Mateo Kovacic'in Chelsea İçin En İyi Anları
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Mateo Kovacic'in Chelsea İçin En İyi Anları

1 saat önce

2018-19 sezonunda Chelsea'deki kredi büyüsü sırasında orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in en iyi anlarını görün. Hırvat, şimdi Real Madrid'den geçişini tamamladıktan sonra kulüp için kalıcı olarak imza attı.

2018-19 sezonunda Chelsea'deki kredi büyüsü sırasında orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in en iyi anlarını görün. Hırvat, şimdi Real Madrid'den geçişini tamamladıktan sonra kulüp için kalıcı olarak imza attı.
Mateo Kovacic'in Chelsea İçin En İyi Anları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05 
Real Madrid, Chelsea, Spor
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