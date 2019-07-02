Mateo Kovacic'in Chelsea İçin En İyi Anları
1 saat önce
2018-19 sezonunda Chelsea'deki kredi büyüsü sırasında orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in en iyi anlarını görün. Hırvat, şimdi Real Madrid'den geçişini tamamladıktan sonra kulüp için kalıcı olarak imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05
2018-19 sezonunda Chelsea
'deki kredi büyüsü sırasında orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in en iyi anlarını görün. Hırvat, şimdi Real Madrid
'den geçişini tamamladıktan sonra kulüp için kalıcı olarak imza attı.
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