Mateo Kovacic Chelsea için İşaretler
1 saat önce
Real Madrid C. F. ve Chelsea FC, Mateo Kovacic'in devri üzerine bir anlaşmaya vardılar. Kulüp, bu yıl boyunca gösterdiği taahhüt, profesyonellik ve bu yıl boyunca göstermiş olduğu örnek davranış için Kovaciç'e teşekkür eder ve bu yeni bölümde en iyi dileklerini sunar.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:06
C. F. ve Chelsea
FC, Mateo Kovacic'in devri üzerine bir anlaşmaya vardılar. Kulüp, bu yıl boyunca gösterdiği taahhüt, profesyonellik ve bu yıl boyunca göstermiş olduğu örnek davranış için Kovaciç'e teşekkür eder ve bu yeni bölümde en iyi dileklerini sunar.
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