Son Dakika Haberleri: Mateo Kovacic Chelsea için İşaretler
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Mateo Kovacic Chelsea için İşaretler

1 saat önce

Real Madrid C. F. ve Chelsea FC, Mateo Kovacic'in devri üzerine bir anlaşmaya vardılar. Kulüp, bu yıl boyunca gösterdiği taahhüt, profesyonellik ve bu yıl boyunca göstermiş olduğu örnek davranış için Kovaciç'e teşekkür eder ve bu yeni bölümde en iyi dileklerini sunar.

Real Madrid C. F. ve Chelsea FC, Mateo Kovacic'in devri üzerine bir anlaşmaya vardılar. Kulüp, bu yıl boyunca gösterdiği taahhüt, profesyonellik ve bu yıl boyunca göstermiş olduğu örnek davranış için Kovaciç'e teşekkür eder ve bu yeni bölümde en iyi dileklerini sunar.
Mateo Kovacic Chelsea için İşaretler
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:06 
Real Madrid, Chelsea, Spor
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