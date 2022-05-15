Mateos: "Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı" - Son Dakika
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Mateos: "Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı"

15.05.2022 22:04
Mateos: "Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK maçının ardından, "Arkadaşlarımız bugün sahaya çıktıklarında Avrupa mücadelemizin halen devam ettiğinin farkına vardılar" dedi.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK maçının ardından, "Arkadaşlarımız bugün sahaya çıktıklarında Avrupa mücadelemizin halen devam ettiğinin farkına vardılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "İki gün önce oynadığımız bir yarı final maçından dönerek geldik buraya. O maç bizim için çok duygusaldı. Hiç anlamadığımız bir kararla maalesef kupadan elendik. Duygusal ve mental olarak biraz yıprandık açıkçası. Arkadaşlarımız çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Bugün burada sahaya çıktıklarında Avrupa mücadelemizin halen devam ettiğinin farkına vardılar. Bu doğrultuda mücadele gösterdiler. Oyuna gelecek olursak istediklerimizi yaptığımızı düşünüyorum. Önce bastık, geriden topla çıktık, topsuz oyunda iyi savunma yaptık. Karşımızda da geriden topla çıkışları iyi uygulayan bir rakip vardı. Buna rağmen sahada göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum" diye konuştu.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

Mateos: Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı
Mateos: Arkadaşlarımız Avrupa mücadelemizin devam ettiğinin farkına vardı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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