Mateos: "Geçen haftaki mağlubiyeti unutturacak bir skor aldık" - Son Dakika
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Mateos: "Geçen haftaki mağlubiyeti unutturacak bir skor aldık"

27.02.2022 19:25

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Konyaspor karşında alınan 5-1'lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu skoru tamamen unutturacak bir skor aldık" dedi.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Konyaspor karşında alınan 5-1'lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu skoru tamamen unutturacak bir skor aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u 5-1'lik skorla geçti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İspanyol teknik adam, "Elbette bugün aldığımız önemli bir galibiyet, çünkü geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu skoru tamamen unutturacak bir skor aldık. Takımı tebrik ediyorum çünkü gerçekten çok iyi bir mücadele sergiledik" ifadelerini kullandı.

"KARŞIMIZDA ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ YANLARI OLAN BİR TAKIM VARDI"

Mateos, önemli bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayarak, "Güçlü yanları olan bir takım vardı. Bire birde etkili oyuncuları vardı. Fakat bugün sahada galip gelen bizdik. Bu bizi açıkçası mutlu etti. Oyuncuların sahadaki duruşu bugün önemliydi. Her ne kadar skor olarak oyunu kazanmış olsak da oyun içerisinde 90 dakikaya baktığımızda gerek oyunun hızını yükseltmemiz bizi ayrıca mutlu etti" şeklinde konuştu.

(Ahmet Serdar Eser-Akif Yılmaz/İHA)

Mateos: Geçen haftaki mağlubiyeti unutturacak bir skor aldık
Mateos: Geçen haftaki mağlubiyeti unutturacak bir skor aldık
Mateos: Geçen haftaki mağlubiyeti unutturacak bir skor aldık

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Kaynak: İHA

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