Mathias Zanka adım adım Fortuna Düsseldorf'a! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mathias Zanka adım adım Fortuna Düsseldorf'a! - Son Dakika Spor

Mathias Zanka adım adım Fortuna Düsseldorf'a!

7 saat önce

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ligin ikinci yarısında takımda düşünmediği Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf'a transfer oluyor.

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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ligin ikinci yarısında takımda düşünmediği Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf'a transfer oluyor.


Haber Global'de yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, Bundesliga temsilcisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Danimarkalı futbolcu da imza atmak için Almanya'ya gitti.


29 yaşındaki deneyimli stoper, Fransa Ligue 1 ekibi Amiens tarafından da istenmişti ancak tercihini Alman temsilcisinden yana kullandı.


Mathias Zanka, Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta forma giydiği ve rakip fileleri 2 kez sarstı.



Fortuna Düsseldorf, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:02 
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