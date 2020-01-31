Mathias Zanka, Düsseldorf'a kiralandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Mathias Zanka, Düsseldorf'a kiralandı - Son Dakika Spor

Mathias Zanka, Düsseldorf'a kiralandı

6 saat önce

Fenerbahçe, Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Zanka'yı sezon sonuna kadar Fortuna Düsseldorf'a kiraladı.

Mathias Zanka, Düsseldorf'a kiralandı, System.String[]

Fenerbahçe, Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Zanka'yı sezon sonuna kadar Fortuna Düsseldorf'a kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen harcama limitlerine uymada titiz bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe'de transferin son gününde hareketlilik yaşanıyor. Takıma yapılacak sol bek transferi için eldeki oyuncuları çıkarmaya çalışan sarı-lacivertli yönetim, Mathias Zanka konusunda Fortuna Düsseldof ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcusunu sezon sonuna kadar Düsseldof'a kiralayan Fenerbahçe'de Miha Zajc ile Alper Potuk'un durumu ise hala belirsizliğini koruyor.


- İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Fortuna Düsseldorf, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:36 Kaynak: DHA
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