Mathletic Matematik Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mathletic Matematik Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Mathletic Matematik Yarışması'na başvurular başladı

6 saat önce

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mektebim Koleji iş birliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş Mathletic 2020 Matematik Yarışması'na başvurular başladı.

Mathletic Matematik Yarışması'na başvurular başladı, System.String[]

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mektebim Koleji iş birliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş Mathletic 2020 Matematik Yarışması'na başvurular başladı.

Türkiye genelindeki devlet ve özel okullarda öğrenimine devam eden 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12'nci sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılımına açık ve ücretsiz olan yarışma, çocukların matematik dersi akademik bilgi seviyelerinden bağımsız olarak matematik yeteneklerini ortaya çıkartmak, beden matematikleri hakkında farkındalık oluşturmak, bu farkındalığa sahip öğrencileri tespit ederek farkındalıklarını geliştirmek, ödüllendirmek ve yaşam boyu kullanabilmelerini teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

İLK ETAPTA ÇOKTAN SEÇMELİ 30 SORU VAR

Mathletic Matematik Yarışması'nın birinci etabı 7 Mart Cumartesi günü teorik yazılı ve test şeklinde Mektebim Koleji kampüslerinde gerçekleştirilecek. Teorik sınavda öğrencilere kendi bilişsel düzeylerine uygun, ancak öğrenim görmekte oldukları düzeyin matematik dersi kazanımlarından bağımsız, 'sayısal algoritmalar ve mantık örgüsü' üzerine kurgulanmış çoktan seçmeli 30 soru yöneltilecek. Teorik sınav etabında kendi düzeylerinin ulusal sıralamasında ilk 12 arasında yer alan 60 öğrenci final etabına katılmaya hak kazanacak.

BEDEN MATEMATİĞİ FARKINDALIK ETABI

Yarışmanın ikinci final etabı 18 Nisan Cumartesi günü 'beden matematiği farkındalık etabı olarak' TAF Ataköy Atletizm Salonunda yapılacak. Bu aşamada finale kalan öğrencilere sürat koşusu, uzun atlama, gülle atma ve roket atma dalında testleri uygulanacak. Katılımcıların en yüksek skorları elde etmesinden öte bedensel yetenekleri hakkında farkındalık oluşturma ve bedensel niteliklerini tahmin edebilmeleri ölçülecek. Final etabı, TAF profesyonel hakemleri tarafından yönetilecek ve yarışma kuralları o atletizm dalının kurallarına tabi olacak.


Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:54 Kaynak: DHA
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