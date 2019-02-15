Son Dakika Haberleri: Matias Aguayo Dört Yıl Sonra Tekrar Türkiye'de

Matias Aguayo Dört Yıl Sonra Tekrar Türkiye'de

52 dakika önce

Red Bull Music tarafından hayata geçirilen Minimüzikhol'ün 22 Şubat'taki konukları, Mertkan AKD ile İstanbul/Londra merkezli müzik kolektifi Mousike ve hemen ardından technosound'unun çağdaş temsilcisi Matias Aguayo olacak.

Matias Aguayo Dört Yıl Sonra Tekrar Türkiye'de, System.String[]
Red Bull Music tarafından hayata geçirilen Minimüzikhol'ün 22 Şubat'taki konukları, Mertkan AKD ile İstanbul/ Londra merkezli müzik kolektifi Mousike ve hemen ardından technosound'unun çağdaş temsilcisi Matias Aguayo olacak.

Elektronik müziğin en ilham verici isimlerinden biri olarak gösterilen Şilili vokalist, prodüktör/DJ Matias Aguayo, 22 Şubat Cuma gecesi Red Bull Music ve Minimüzikhol iş birliğiyle sahnede olacak. Red Bull Music'in programlamasını üstlendiği bu gecede dört yıl sonra Türkiye'ye gelen Matias Aguayo futuristik ve karanlık disko olarak adlandırılan technosound'unun geniş bir yelpazesini dinleyicilere sunacak.

Minimüzikhol'de gerçekleşecek gecede 22.00'de İstanbul'un önemli mekanlarında Akufen, Ivan Smagghe, Tornado Wallace, LUM, Dada Disco, İnsanlar gibi isimlerle aynı sahnede yer alan Mertkan AKD, 00.30'da ise yeni yeteneklere el veren İstanbul/Londra merkezli müzik kolektifi Mousike sahnede olacak. Saatler 02.00'yi gösterdiğinde ise Matias AguayoDJ setinin başında yerini alacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Red Bull, Türkiye, Kültür Sanat
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