Matias Vargas 'İlk Eğitim Oturumu
10 saat önce
Matias Vargas'ın ilk antrenman seansına bir göz atın, RCD Espanyol tarafı sezon öncesi antrenmana dönerken LaLiga sezonuna hazırlanır.
Matias Vargas
'ın ilk antrenman seansına bir göz atın, RCD Espanyol tarafı sezon öncesi antrenmana dönerken LaLiga sezonuna hazırlanır.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06
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