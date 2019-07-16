Son Dakika Haberleri: Matias Vargas 'İlk Eğitim Oturumu
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Matias Vargas 'İlk Eğitim Oturumu

10 saat önce

Matias Vargas'ın ilk antrenman seansına bir göz atın, RCD Espanyol tarafı sezon öncesi antrenmana dönerken LaLiga sezonuna hazırlanır.

Matias Vargas'ın ilk antrenman seansına bir göz atın, RCD Espanyol tarafı sezon öncesi antrenmana dönerken LaLiga sezonuna hazırlanır.
Matias Vargas 'İlk Eğitim Oturumu
Matias Vargas, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06 
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