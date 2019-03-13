Son Dakika Haberleri: MATİL’in yeni Genel Müdürü İbrahim Tozlu oldu

MATİL’in yeni Genel Müdürü İbrahim Tozlu oldu

1 saat önce

Uzun yıllardır çelik sektörünün önde gelen kuruluşlarında görev alan İbrahim Tozlu, MATİL'de Genel Müdür olarak göreve başladı.

MATİL’in yeni Genel Müdürü İbrahim Tozlu oldu, System.String[]
Uzun yıllardır çelik sektörünün önde gelen kuruluşlarında görev alan İbrahim Tozlu, MATİL'de Genel Müdür olarak göreve başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:45 

İbrahim Tozlu, CEO, Ekonomi
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