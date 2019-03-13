MATİL’in yeni Genel Müdürü İbrahim Tozlu oldu
1 saat önce
Uzun yıllardır çelik sektörünün önde gelen kuruluşlarında görev alan İbrahim Tozlu, MATİL'de Genel Müdür olarak göreve başladı.
Uzun yıllardır çelik sektörünün önde gelen kuruluşlarında görev alan İbrahim Tozlu, MATİL'de Genel Müdür olarak göreve başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:45
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