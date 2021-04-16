MATİL ve İTÜ'den üniversite-sanayi iş birliğine katkı

Çelik sektöründe katma değerli ürünlerin geliştirilmesi kapsamında mevcut altyapıların etkin kullanımı amacıyla kurulan Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları AŞ (MATİL) ile İTÜ arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

MATİL'in açıklamasına göre, çelik sektörü, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından kurulan MATİL, İTÜ ile bu konuda bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmanın imzalandığı törene ÇİB Başkanı Adnan Aslan, MATİL Başkanı Mustafa Tecdelioğlu ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu katıldı.

Anlaşma töreninde konuşan Tecdelioğlu, MATİL'in test, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme ve danışmanlık, sektörel ve teknik eğitim, akredite laboratuvar hizmetleri ve ürün uygunluk konularında sektöre hizmet vermek üzere kurulduğunu anımsattı.

Yerli ve milli üretime teknolojik destek sağladıklarını ve önemli testler yaptıklarını kaydedenTecdelioğlu, anlaşmaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İTÜ ile imzaladığımız anlaşma sonucunda sektörümüzü geliştirebileceğimiz Ar-Ge ve Ur-Ge kısmında iş birlikleri yapacağız. Ortak projeler üretip sektörümüzü daha da ileri seviyelere taşıyacağız. İTÜ bünyesindeki bilim insanları ile ortak çalışma şansını yakalayacağız. Beraber hareket edebileceğiz. Zaten aynı kampüste çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anlaşmamız 4 yıl boyunca geçerli olacak. Daha sonrasında yenileme şansımız da olacak. MATİL olarak çelik sektörünü geliştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. Bu tarz anlaşmalara önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz."