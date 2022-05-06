MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR - Son Dakika
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MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR

06.05.2022 17:04

GAZİOSMANPAŞA'da 5 kişinin, kepenklerini kumada ile açıp girdikleri dükkanda kasayı matkapla açtıktan sonra yaklaşık 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da 5 kişinin, kepenklerini kumada ile açıp girdikleri dükkanda kasayı matkapla açtıktan sonra yaklaşık 200 bin lira değerinde saat ve telefon çaldıkları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Nisan gecesi Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda bulunan cep telefonu dükkanında meydana geldi. 5 kişi, ellerindeki kumandayla kepenklerini açtıkları telefoncu dükkanına girdi. Şüpheliler, dükkandaki çelik kasayı matkap ile delerek açmayı başardı. Kasanın içindeki saat ve telefonlara çalan şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Ertesi sabah dükkanına gelen Gökhan Belet, kasanın açık olduğunu gördü. Kasada cep telefonları ve saatlerin de alındığını fark eden Gökhan Belet, durumu polis ekiplerine haber verdi. Gelip inceleme yapan polis ekipleri 5 şüpheliden 2'sini yakaladı.

Gökhan Belet, 8 Nisan sabaha karşı 02.00 gibi dükkana hırsız giriyor. Kepengin kumandasını kopyalamışlar. Benim gibi içeriye rahat rahat giriyorlar. İçeride 1 saat 40 dakika kalıyorlar. Karot denilen bir aletle çelik kasayı patlatıyorlar. Çelik kasanın içerisinde cep telefonlarım, saatlerim vardı. Hepsini boşaltıp gayet rahat bir sekide çıkıyorlar. Şüphelilerin ikisi olaydan 12 gün sonra yakalanıyor. Biri Moldovyalı biri Türk Moldovyalı olan içeride Türkü salıyorlar. Toplam zararım 200 bin lira dedi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR
MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR
MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR
MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR
MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR
MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR
MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MATKAPLA DELDİKLERİ KASADAN 200 BİN LİRALIK SAAT VE TELEFON ÇALDILAR - Son Dakika
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