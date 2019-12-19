Matlı: "Birlikte başaracağız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Matlı: 'Birlikte başaracağız' - Son Dakika Ekonomi

Matlı: "Birlikte başaracağız"

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa Ticaret Borsası arasında "eğitim iş birliği protokolü" imzalandı.

Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Bursa Ticaret Borsası arasında "eğitim iş birliği protokolü" imzalandı.


Bursa Ticaret Borsası Sivil Mimari Örneği binalarında gerçekleşen protokol törenine BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, TOBB Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı İbrahim Özmen, BTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TOBB GGK Üyeleri ve BTÜ Akademisyenleri Doç. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Doç. Dr. Onur Sayar ile Dr. Cihan Kabaoğlu katıldı. Bursa'nın bir tarım şehri olduğunu dile getiren BTB Başkanı Özer Matlı, "Tarımı teknoloji, AR-GE ve inovasyonla güçlendireceğiz, şartlar ne olursa olsun Bursa'mıza, çiftçimize, eli nasırlı üreticimize kazandırmak için, Bursa için, Bursa'nın bütün değerleri ile iş ve fikir birliği yapmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Bugün Bursa Teknik Üniversitesi ile akademik kültürel değişim programları ile diğer iş birliklerine dayalı faaliyetlerinçoğaltılması,kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmek maksadıyla eğitim iş birliği protokolü imzaladık" dedi.


Üniversite-sanayi iş birliğine dayalı çalışmaların bu protokolle daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yapılacağını dile getiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "Bursa Ticaret Borsası ile bölgesel, ulusal alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi faaliyetleri organize edeceğiz. BTÜ'de eğitim gören lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programı (SEP), staj ve bitirme projesine yönelik iş birliği çalışmalarını yürüteceğiz. Ayrıca lisansüstü eğitim programlarında işbirliği yapılan kurumlara ayrılan kontenjanlardan yararlanmasına yönelik çalışmaları da bu protokolle hayata geçireceğiz" dedi. - BURSA

Arif Karademir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız
Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti İznik'te eski çöplüğe dökülen 10 kamyon kimyasal atık paniğe neden oldu Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:17 Şehir Üniversitesi, Marmara’ya devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:57 Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:14 Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:34:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Matlı: "Birlikte başaracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]