Matlı, ‘Bölge İstişare Toplantısı’nı değerlendirdi
39 dakika önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir'de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı 'Bölge İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir'de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı 'Bölge İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:40
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