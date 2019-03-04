Matlı, ‘Bölge İstişare Toplantısı’nı değerlendirdi

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir'de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı 'Bölge İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir'de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı 'Bölge İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

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