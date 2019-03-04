Son Dakika Haberleri: Matlı, ‘Bölge İstişare Toplantısı’nı değerlendirdi

Matlı, ‘Bölge İstişare Toplantısı’nı değerlendirdi

39 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir'de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı 'Bölge İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

Matlı, ‘Bölge İstişare Toplantısı’nı değerlendirdi, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir'de düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı 'Bölge İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:40 

Ekonomi
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