Son Dakika Haberleri: Matlı, Bursa’da pilot okulu inceledi

Matlı, Bursa’da pilot okulu inceledi

46 dakika önce

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bursa'da pilot okul seçilen Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Matlı, Bursa’da pilot okulu inceledi, System.String[]
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bursa'da pilot okul seçilen Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:32 

Anadolu Lisesi, Pilot, Bursa, Ekonomi
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