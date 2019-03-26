Matlı, Bursa’da pilot okulu inceledi
46 dakika önce
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bursa'da pilot okul seçilen Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bursa
'da pilot okul seçilen Şehit Ömer Halisdemir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:32
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