Bursa'nın sorumluluk aldığında hakkıyla yapacağını ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, "Allah Türkiye'nin otomobilinin tekerine taş değirmesin. Türkiye'nin otomobili, sadece yerli marka araba üretmek anlamına gelmiyor. Yapılan, bir otomobilden daha fazlasıdır. Teknolojik dönüşüm, dijital ekonomiye geçiş, tek başına 20 bin ilave istihdam, 7,5 milyar dolar daha az cari açık ve gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır" dedi.



Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil fabrikasının Gemlik ilçesine kazandırılmasındaki katkılarından dolayı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Özer Matlı, "Gemlik'te Silahlı Kuvvetlerimize ait olan yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın, takriben 1 milyon metrekaresini otomobil fabrikasına tahsis ediliyor. Bu tarihi ve dev yatırımın Gemlik'e, Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımı Bursa'ya kazandırdığımız için son derece mutlu ve gururluyuz. Cuma gününden bu yana başta Gemlik ve Bursa olmak üzere, tüm ülkemizde adeta bir bayram havası esiyor. Gemlik'e kurulacak fabrika ile 4 bin 300'ü doğrudan olmak üzere yan sanayiiyle 20 bin ilave istihdam sağlanacak. TOGG 22 milyar TL yatırım yapıyor. 2 sene içerisinde de 3,5 milyar TL sermayeye ulaşacağı açıklandı. Bu kadar büyüklükte ödenmiş öz sermayesi olan bir otomotiv şirketi yok. Ezberleri bozmak kolay değil, ama ülke olarak ezberleri bozacağız" dedi.



Türkiye'nin otomobilinin sadece yerli marka araba üretmek anlamına gelmediğini belirten Matlı, "Yapılan, bir otomobilden daha fazlasıdır. Teknolojik dönüşüm, dijital ekonomiye geçiş, tek başına 20 bin ilave istihdam, 7,5 milyar dolar daha az cari açık ve gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Türkiye bu işe ilk defa bu kadar profesyonel yaklaşıyor. Sessizce bu işi yürütüp böylesine devasa büyüklükte bir gösterim ile bir anda tüm ülke gündemine oturması gerçekten takdire şayandır. Artık, buluşlara imza atan, teknoloji ihraç eden, eski köye yeni adet getiren bir Türkiye var. Türkiye'nin otomobili doğuştan elektrikli, bağlantılı, otonom, akıllı ve güvenli olacak. Yani "Devrin otomobili" olacak. Allah Türkiye'nin otomobilinin tekerine taş değirmesin. Bursa sorumluluk alırsa hakkıyla yapar" dedi.



Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir ise, "Bu gurur hepimizin, bu gurur milletimizin ve Bursa'nındır. Fikri ve vizyonu ile ışık tutan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese gönülden ilçem adına teşekkür ediyorum. Gemlik Ticaret Sanayi Odası olarak yerli otomobil fabrikasının Gemlik'te kurulması için uğraş verdik. Yerli otomobilin Gemlik'te olmasının sebebi, mevcut limanları, sanayi tesisleri, serbest bölgesi, gümrük hizmetleri ve tüm alt yapısı ile Bursa'nın dünyaya açılan kapısıdır. Bursa Türkiye otomobil üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştirmiştir. Gemlik 13 milyar dolarlık ihracat işlem hacmiyle gümrükler sıralamasında Türkiye ikincisidir. Limanların demiryolu ile bağlanmasının projeleri tamamlanmıştır. Yakın bir gelecekte, hizmete açılacaktır. Üretimin yapılacağı 4 bin 500 dönümlük arazinin limanlara çok yakın olması, sıfıra yakın maliyetle gemiye yükleme ve sevkiyat, üretim sonrası maliyetler ve nakliye düşecektir" diye konuştu. - BURSA