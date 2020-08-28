Matlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümünü kutlayan Başkan Özer Matlı, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustosta zaferle taçlandırılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden şanlı bir zafer olduğunu söyledi. Özer Matlı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zulme ve haksızlığa asla boyun eğmeyen bu ülkenin tarihi, bağımsızlığını canından aziz bilenlerin zaferleriyle doludur. Bu eşsiz zafer, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde taviz vermediği istiklali için gösterebileceği cesaretin, fedakarlığın, kahramanlığın, birlik ve beraberliğin en önemli örneklerinden biridir. Yokluk ve yoksulluğa rağmen kazandığımız bu zafer bütün dünyaya, Türk halkının her ne şartta olursa olsun hiç kimsenin boyunduruğu altında yaşamadığını ve yaşamayacağını açıkça göstermiştir. Atatürk ve silah arkadaşlarının göstermiş oldukları bu eşsiz mücadele milletimizin daima gurur kaynağı olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi ve milletimizi çeşitli planlarla, türlü hesaplarla bölmeye çalışan kirli odaklar emellerine asla ulaşamayacaklardır. Bütün halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum". - BURSA