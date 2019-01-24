Matlı’dan hayvancılık işletmelerine müjde
1 saat önce
Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektriğin sanayi tipi elektrik enerjisine çevrilmesi için çalışma başlatılacak.
Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektriğin sanayi tipi elektrik enerjisine çevrilmesi için çalışma başlatılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:10
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