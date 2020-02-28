Matlı: "Devletimizin atacağı her adımın destekçisiyiz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Matlı: 'Devletimizin atacağı her adımın destekçisiyiz' - Son Dakika Ekonomi

Matlı: "Devletimizin atacağı her adımın destekçisiyiz"

7 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İdlib'de 33 Türk askerinin rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İdlib'de 33 Türk askerinin rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.


Matlı, yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimizin acısı yüreğimizi yaktı. Bu saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz İdlib'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazifeyi yerine getirmektedir. Büyük Türk milletine ve kahraman askerlerimize karşı bu aşağılık eylemlerden beslenenlere, bunlardan medet umanlara lanet olsun. Bu ülkenin birlik beraberlik duyguları hiçbir zaman çözülemeyecek kadar kökleşmiştir. Bunu çözmeye uğraşan terörün planlayıcılarını, destekleyicilerini ve eylemcilerin peşini, alınlarındaki kara leke ve masum canların ahları, sonsuza dek bırakmayacaktır. Son alçakça saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bursa iş dünyası olarak devletimizin atacağı her adımın destekçisi olacağız. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. - BURSA

Bursa, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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