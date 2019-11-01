Son Dakika Haberleri: Matlı: "Doğanbey SMÖ'ler Bursa'mıza hayırlı olsun"
Son Dakika Ekonomi Matlı: 'Doğanbey SMÖ'ler Bursa'mıza hayırlı olsun'

Matlı: "Doğanbey SMÖ'ler Bursa'mıza hayırlı olsun"

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB), kasım ayı aylık olağan meclis toplantısını, Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen borsaya ait Doğanbey "sivil mimari örneği" binalarda düzenledi.

Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (BTB), kasım ayı aylık olağan meclis toplantısını, Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen borsaya ait Doğanbey "sivil mimari örneği" binalarda düzenledi.


Uzun bir restorasyon döneminin ardından şehrin tarihi dokusuna uygun olarak hayat bulan Doğanbey sivil mimari örneği binalarında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve meclis üyelerine, Bilişim Sanayicileri İşadamları Derneği (BİSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Derneği (MARSİFED) Başkan Yardımcısı Osman Akın tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konusunda konferans verildi.


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usül ve esasları düzenleyen kanun ile ilgili BTB meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Osman Akın, "Bugün burada BTB meclis üyeleri ile paylaştığımız bu bilgiler, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik alan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır" dedi.


Birçok konuda bilgilerini tazelediklerini ve çok önemli bir sunum dinlediklerini belirten Başkan Matlı, "Biz katma değerli üretime, ülke ekonomisinin güçlenerek büyümesine çok önem veriyoruz. Bu konuda atacağımız her adımı da kanunların belirlediği çerçevede atmaya özen gösteriyoruz. Bu kadar önemli bir sunumu bu kadar özel bir mekanda işlemiş olmak ayrıca güzel. Şehrimiz hepimizin ortak paydası, tarihi dokuya uygun restore edilen sivil mimari örneği binalarımız Bursa'mıza hayırlı olsun. Bu projede emeği geçen başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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