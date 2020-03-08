Matlı: "Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Matlı: 'Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır' - Son Dakika

Matlı: "Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır"

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Matlı:

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi;


"Daha çok kenetlendiğimiz ve kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, şanlı tarihimizin milli mücadele döneminde Anadolu kadınının oynadığı can alıcı rol, hafızalarımızdan hiçbir zaman silinmedi. Kadınlarımızın yaşamın her alanında, kişiliği, karakteri, çalışkanlığı ile mutlu ve başarılı toplumların mimarları olduğunu biliyoruz. Çağdaş, demokratik, gelişmiş bir toplum için kadınlarımızın güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset gibi tüm alanlardaki fırsat ve imkanlardan eşit derecede yararlanması, ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Ancak, modern ve çağdaş dünyanın koşulsuz bir parçası olan kadınlarımızın, gerek iş yaşamında gerek toplumda güçlü birer birey olması için ülkemizde atılan adımlar bugün hala arzu edilen düzeye ulaşamamıştır.


En büyük dileğimiz, tarihte olduğu gibi bugün de özverisi, fedakarlığı ve kahramanlığı ile tüm dünya kadınlarına örnek olmuş Türk Kadınının, yaşadığı tüm zorluklardan, engellerden kurtularak hak ettiği değeri görebilmesidir.


Hayatın her alanında çalışan, üreten, yetiştiren tüm kadınlarımızın, şiddete maruz kalmadığı bir anlayış içerisinde yaşaması temennisiyle, dünyayı büyüten kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü yürekten kutlarım" dedi. - BURSA

8 Mart, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul Projesi'nden 10 yılda 181.5 milyar lira gelir elde edilecek
"İtalya'dan geldim, koronavirüs kaptım" diyerek hastaneyi birbirine katan şahıs gözaltına alındı "8 Mart Kadınlar Günü" nedeniyle tüm kadınlara gül ve karanfil dağıtan minibüs şoförü, bugün kadın müşterilerinden ücret almayacak İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması: 8 Mart etkinliklerine izin yok

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:23:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Matlı: "Kadınlar başarılı toplumların mimarlarıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]