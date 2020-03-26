Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, oda ve borsalara kayıtlı üye taleplerinin ilgili bakanlıklara iletilerek çözüldüğünü ve talepler geldikçe zaman kaybetmeden çözümü için girişimlerde bulunulmaya devam edildiğini söyledi.



Üye taleplerinin 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi desteklerine dahil edilmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini belirten BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı "Bu zor sürecin atlatılmasında göstermiş olduğu öncülük için TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na özellikle teşekkür ediyorum. TOBB olarak üyelerimizden gelen tüm talepler üzerinde büyük bir titizlikle çalışıldı ve ilgili bakanlıklarımıza hiç zaman kaybetmeden tüm talepler bir bir iletildi. Bugüne kadar, Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenerek ilave finansman desteği sağlanmasından, kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilmesine, Kredi Garanti Fonu desteğinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılarak 350 milyar TL'nin üzerinde ilave kefalet limiti verilmesinden, çalıştırılamayan personelin brüt maaşının yüzde 60'ına kadarının İşsizlik Fonu'ndan karşılanmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneğine kadar birçok talebimiz hükümetimiz tarafından kabul gördü. Ayrıca 1,9 milyar lira gelir vergisi mükellefinin de mücbir sebep dolayısıyla dönemi gelen vergi ödemeleri ötelendi. Bu kapsama, gıda ürünlerini üreten ve ticaretini yapan firmalar ile dondurulmuş gıda, konserve fabrikaları ile meyve sebze işleme tesislerinin alınması için de gerekli girişimlerimizi başlattık. Çünkü hayata geçirilecek olan tüm bu destekler, böylesine zorlu bir süreçte kamuya olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacak olan yüz binlerce işletmemiz için adeta can suyu olacak" dedi.



" Türkiye, yatırımcıların gözdesi olacak"



Bu küresel salgın karşısında sadece sağlık sektörünün değil ekonominin de sağlam yapısının ortaya çıktığını belirten Başkan Matlı, "Ekonomimizi sağlam tutmak adına para, maliye ve direkt kontrol politikalarıyla topyekün ve etkili bir süreç yönetiliyor. Alınan ekonomik tedbirler ile ekonominin tüm dinamikleri gözetilmeye çalışılıyor. Bu emin ve kararlı duruş ile ekonomimiz, gelecek temellerini de şimdiden atmış oluyor. Bu zorlu sürecin hep birlikte atlatılması sonucunda, Türkiye yatırımcıların gözdesi olacak" diye konuştu.



"Ekonomik istikrar kalkanı paketine yapılmasını beklediğimiz ilaveler var"



Başkan Özer Matlı; Türkiye'nin sabırlı ve tedbirli bir şekilde hareket ettiği takdirde bu süreci başarılı bir şekilde atlatacağına inandıklarını ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine eklenmesini bekledikleri tedbirler olduğunu söyleyerek, üyelerinden gelecek tüm talepleri ilgili mercilere hızla iletmeye devam edeceklerini belirtti. - BURSA