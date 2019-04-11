Matlı: "Tarımda Güzel Günler Bizleri Bekliyor"

Bursa
Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "yeni ekonomi programı yapısal dönüşüm adımları 2019" reform paketini değerlendirdi.
Açıklanan 2019 yılı yeni ekonomi programının güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların en büyüğü olduğunu belirten Matlı, "Hazine ve Maliye
Bakanımız Berat Albayrak
'ın açıklamaları iş dünyası olarak bizleri umutlandırdı. Bilhassa mayıs ayı içerisinde detayları açıklanacak olan "tarımda milli birlik" projesinin planlamaları yapılırken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ticaret borsalarından da görüş alınmasını arzu ederiz" dedi.
Açıklanan reform paketinde üretici ile tüketici arasında değer zincirinin sağlanması ve mevsimsel dalgalanmada enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze meyve sebzeüretimiyle ilgili olarak Sera A.Ş.'nin kurulacağının önemli olduğunu söyleyen Matlı, "2 bin hektar teknolojik sera inşa edilerek, orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılması ve uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25'inin karşılanmasının hedeflenmektedir. Ayrıca küçükbaş hayvancılığın gelişimine yönelik verilecek destekler ile dört yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona ulaştırılması hedefide tarımın bütün paydaşları için umut vericidir" dedi.
Hal yasası ile toptan ve perakende ticarette, lojistik anlamında da daha rekabetçi bir yapı kurgulanacağının altını çizen BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Bilhassa sektör temsilcileri olarak ısrarla vurguladığımız ve ilgili bakanlıklarımıza teklifler sunduğumuz sözleşmeli tarım, gıdada markalaşma, kırmızı ette fiyat istikrarının küçükbaş hayvancılık hamlesi ile desteklenecek olması ve bölgesel olarak ürün esaslı arz talep ve ticaret hacmi dengesi göz önünde bulundurularak makro planlamaların yapılacak olması, Türk tarımının dünya ile rekabet gücünü ciddi boyutta artıracaktır" dedi. - BURSA