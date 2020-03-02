Matlı, TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Matlı, TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi - Son Dakika Ekonomi

Matlı, TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi

13 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Matlı, TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Yüksek İstişare Kurulu, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:15 
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