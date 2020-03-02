Son Dakika › Ekonomi › Matlı, TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi - Son Dakika Ekonomi
Matlı, TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi
13 dakika önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'ne seçildi.
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'ne seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:15
Son Dakika Marmaray'da 8 dakika aralıklarla yapılan Zeytinburnu-Söğütlüçeşme seferleri Maltepe'ye kadar uzatıldı Petkim'den 3,4 milyon ton üretimle tarihi rekor Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi Antalya turizmi ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların ilk iki aylık rekorunu kırdı