Matlı: "Türkiye'nin turizmdeki parlayan yıldızı Bursa olacak" - Son Dakika

Matlı: "Türkiye'nin turizmdeki parlayan yıldızı Bursa olacak"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, pandemiyle birlikte tatil alışkanlıklarında yaşanan değişimin turizm sektöründe yeni iş modelleri ve fırsatlarını da beraberinde getirdiğini belirterek,...

Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, pandemiyle birlikte tatil alışkanlıklarında yaşanan değişimin turizm sektöründe yeni iş modelleri ve fırsatlarını da beraberinde getirdiğini belirterek, Bursa'nın sahip olduğu değerler ve alternatif turizm imkanlarıyla Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, tüketim alışkanlıklarından sosyal hayata kadar pek çok alanda köklü değişikliklere sebebiyet verdi. Bu değişimlerin yaşandığı sektörlerin başında ise kuşkusuz turizm sektörü geldi. Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, gerek sağladığı istihdam gerekse ülkelerin ihtiyaç duyduğu döviz rezervi açısından kritik bir öneme sahip olan turizm sektöründe, Bursa'yı bekleyen yeni fırsatlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Bacasız Sanayi' olarak nitelendirilen turizmin, dünyada sanayiden sonra ikinci büyük ekonomik sektör olduğunu ifade eden Başkan Özer Matlı, "Turizm sektörü Almanya, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Türkiye gibi ülkeler için ekonominin itici çarklarındandır. 2019 yılında dünyada 1 milyar 461 milyon insan seyahat ederken, 52.5 milyon turistle dünyada en çok turist ağırlayan 6'ncı ülke olan Türkiye, 34,5 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etti. Aynı dönemde Bursa'ya gelip geceleme yapan yerli yabancı turist sayısı ise 2 milyon 993 bin ile sınırlı kaldı" dedi.

Pandemi süreci ile birlikte insanların tatil anlayışlarında köklü değişikliklerin yaşandığını ifade eden Başkan Matlı, yeni dönemde Bursa'yı çok avantajlı gördüğünü kaydetti. Matlı, "Dünya genelinde vak'a sayısı 22 milyonu aşan yeni tip korona virüsü salgını sonrası alışılagelmiş tatil anlayışları yerini butik, doğa ile iç içe, insanla temasın en az olduğu, hijyen ve sağlığın ön planda tutulduğu bir tatil arayışına bıraktı. Bu noktada Bursa, coğrafi konumu, sahip olduğu zengin ve yoğun orman alanları, Uludağ Milli Parkı ile botanik turizmi, foto safari, doğa yürüyüşü, doğa gözlemciliği, kamp turizmi, tıbbi bitkilere bağlı sağlık turizmi, macera turizmi gibi alanlarda önemli bir çekim merkezi olabilecek potansiyele sahip. Aynı zamanda Bursa, eko turizmin çeşitlendirilmesi, sahip olunan soyut ve somut kültürel değerlerin bir arada sunulması, termal turizm imkanı ile dört mevsim turizmin yaşanabileceği uluslararası bir cazibe merkezi olabilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte turizm stratejileri ve yatırımlarının tüketici taleplerine odaklı olarak yeniden güncellenmesi, şehrimizin mevcut turizm pastasından hak ettiği payı almasına imkan sağlayacaktır" diye konuştu.

Bursa'nın yeni kimliğinde tarih, gastronomi ve sağlık turizmi

Bursa'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesinde kentle özdeşleşen bütün özelliklerini bir arada sunan güçlü bir tanıtım modeli oluşturulmasının önemini vurgulayan Başkan Matlı, "Bursa Büyükşehir Belediyemizin oluşturmuş olduğu hanlar bölgesini ortaya çıkartma projesi, yurtdışı örneklerinde olduğu gibi "Old City" kavramının daha da belirginleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hanlar Bölgesi'nin sadece yaya ve tramvay geçişine uygun hale getirilmesi ve aynı zamanda şehrin dokusuna uygun, Bursa'ya özgü lezzetlerin yer aldığı kafe ve restoranlar ile burada turistlere eşsiz bir deneyim sunulması, Bursa'nın gastronomi alanında da ön plana çıkmasına imkan tanıyacaktır. Ayrıca Bursa denilince ilk akla gelen değerlerden olan Bursa ipeğinin yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalarla, turistlere bu mesleği tecrübe etme imkanı sunulması, Bursa'yı diğer şehirlerden farklı kılacaktır. Bir de tüm bu zenginliklere sudan gelen sağlık kavramının ana unsurlarından biri olan hamam kültürümüz de eklenirse, Bursa dünya turizminde vazgeçilmez bir destinasyon haline gelecektir" dedi.

Matlı, Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve turizm sektöründeki bütün paydaşların desteğiyle Bursa'nın uluslararası bir cazibe merkezi olması maksadıyla yürütülen "Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi" çalışmalarını şehir için çok değerli bulduğunu söyledi. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Matlı: 'Türkiye'nin turizmdeki parlayan yıldızı Bursa olacak' - Son Dakika
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