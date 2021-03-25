Matlı: "Üyelerimizi dijitâl çağın becerileriyle donatmak istiyoruz" - Son Dakika

Matlı: "Üyelerimizi dijitâl çağın becerileriyle donatmak istiyoruz"

25.03.2021 11:39
Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), üyelerinin yanı sıra üreticileri ve gençleri dijital dünyaya hazırlamak maksadıyla hayata geçirdiği 'Bursatbeakademi' projesinde ücretsiz eğitimlere başlıyor.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), üyelerinin yanı sıra üreticileri ve gençleri dijital dünyaya hazırlamak maksadıyla hayata geçirdiği 'Bursatbeakademi' projesinde ücretsiz eğitimlere başlıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında, öncelikli olarak 11 konu başlığı altında verilecek eğitimler, Zoom platformu ve Youtube üzerinden online gerçekleştirilecek.

Webinar serisi şeklinde gerçekleştirilecek eğitimlerin ilki, 30 Mart Salı günü saat 20.00'de, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Özdemir tarafından verilecek olan "Pazarlama Yönetimi" eğitimi ile başlayacak. Yaklaşık 2 saat sürecek eğitimde Prof. Dr. Erkan Özdemir, Pazarlama Yaklaşımları ve Günümüzün Müşteri Odaklı Pazarlama Yaklaşımı, Pazarlama Planlaması ve İçeriği, SWOT Analizi, Hedef Pazar Stratejileri, Fiyatlandırma Yöntemleri ve Stratejileri başta olmak üzere pek çok konu başlığında katılımcılara önemli bilgiler verecek.

Online eğitimler üyeler ve KOBİ'leri dijital çağa hazırlayacak

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde, üyelerin ticari alt yapılarının geliştirilmesi maksadıyla yürütülen çalışmalara 'Bursatbeakademi' projesiyle bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Küreselleşmeyle birlikte her geçen gün artan rekabetin yeni iş fırsatları da ortaya çıkardığını belirten Özer Matlı, "Bugün, şirketlerin iş hayatında var olmaları yenilikçi olmalarına ve dijital çağa ayak uydurmalarına bağlıdır. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile imzaladığımız iş birliği protokolleri kapsamında hazırladığımız eğitim programlarıyla, halihazırda ticarette geleneksel yöntemleri kullanan üyelerimiz öncelikli olmak üzere üreticilerimizi, girişimcilerimizi mevcut iş süreçlerinin verimini artıracak dijital çağın bilgi ve becerileriyle geliştirmek, onlara yeni ufuklar kazandırmak istiyoruz" dedi.

Söz konusu eğitimlerin yalnızca üyeler ve KOBİ'ler ile sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Özer Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak aynı zamanda, iş hayatına girişimcilik ekosisteminin parçası olan bireyler kazandırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, eğitimlerimize öğrencilerimizi de dahil ederek, iş dünyasının beklentilerini karşılayacak niteliklere sahip gençlerimizi, daha okul sıralarında yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle üyelerimizi, KOBİ'lerimizi, üreticilerimizi, girişimcilerimizi, öğrencilerimizi, kendisini ve işletmesini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı, ücretsiz gerçekleştireceğimiz eğitimlere katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İşletmelere yeni bir vizyon katacak"

Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı ve Bursatbeakademi projesinin koordinatörü Gökhan Onur ise gelişim platformu olarak hazırlanan eğitimlerin, katılımcıların mevcut iş süreçlerinin verimini artıracak yetkinlikler ile donatılmasına katkı koyacağını söyledi. Pandemi sürecinde tüm dünyanın yıllar sürecek teknolojik dönüşümü bir yıl içerisinde yaşadığına dikkat çeken Gökhan Onur, "Dijitalleşme ve e-ticaret bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı bir gelişim süreci içerisine girdi. Eğitim programımızı hazırlarken, işletmelerimizi geleneksel iş yapış şekillerinden çıkarıp, kendilerine yeni bir vizyon kazandırmayı amaçladık. İnanıyorum ki eğitimlerin sonunda üyelerimiz başta olmak üzere KOBİ'lerimiz, üreticilerimiz ve girişimcilerimiz hem kendilerini geliştirmiş hem de işletmelerinin performanslarını artırmış olacak" diye konuştu. - BURSA

Matlı: Üyelerimizi dijitâl çağın becerileriyle donatmak istiyoruz
Matlı: Üyelerimizi dijitâl çağın becerileriyle donatmak istiyoruz

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Matlı: 'Üyelerimizi dijitâl çağın becerileriyle donatmak istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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