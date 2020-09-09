Matlı: "vasıflı iş gücü için eğitime desteğimiz sürecek" - Son Dakika

Matlı: "vasıflı iş gücü için eğitime desteğimiz sürecek"

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek maksadıyla hayata geçirilen, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde oluşturulan İl Protokol...

Matlı:

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek maksadıyla hayata geçirilen, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde oluşturulan İl Protokol Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Koordinatörü Hakan Babaç tarafından kurul üyelerine protokol kapsamında yer alan okullarda gerçekleştirilmesi hedeflenen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantıya katılan okul müdürleri ise görevli oldukları meslek liselerinin teknik ve fiziki özelliklerine ilişkin birer sunum yaptı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yarının Türkiye'sini inşa edecek olan gençlerin eğitimine çok önem verdiklerini belirtti. Başkan Matlı, "Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan bu protokolü sektörlerin aradığı vasıflı iş gücünün yetiştirilmesi adına büyük bir fırsat olarak görüyorum. Bu doğrultuda Bursa Ticaret Borsası olarak proje okulumuz olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere, okullarımızın eksikliklerini gidermek, ihtiyaçlarını karşılamak adına elimizden gelen maddi ve manevi tüm desteği vermeye hazırız" dedi.

Bütün dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınına dikkat çeken ve bu dönemde tarımın öneminin net bir şekilde anlaşıldığının altını çizen Başkan Özer Matlı, "Pandemi süreciyle birlikte sanayi ve otomotiv şehri kimliğiyle ön plana çıkan Bursa'nın son dönemde iyi bir tarım kenti olması noktasında toplumumuzun daha duyarlı olduğu bir döneme girdik. Bu süreçte gıdaya erişim noktasında büyük bir endişe vardı. Bursa ve Türkiye bu süreci dünya ülkelerine kıyasla oldukça iyi atlattı.Ancaközellikle verimlilik ve yetişmiş insan gücü üzerine kendimizi geliştirmemiz gerektiğini de tecrübe etmiş olduk. İşte bu noktada imzalanan bu protokolü oldukça önemli görüyor, Türkiye'nin ilk ve tek tarım lisesi olan Hamidiye MTAL'nin proje kapsamına alınan ilk tarım lisesi olmasından dolayı da son derece memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Başkan Matlı ayrıca, salgın döneminde adeta birer fabrika gibi çalışan meslek liselerinin idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, projenin öğrencilerin sektörleri tanımaları açısından önemine dikkat çekti. - BURSA

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Tobb Etü, Türkiye, Atama, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Matlı: 'vasıflı iş gücü için eğitime desteğimiz sürecek' - Son Dakika Ekonomi

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