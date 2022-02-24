"Matmazel Klara'nın" konağı Edirne turizmine hizmet edecek - Son Dakika

Edirneli iş insanı Hanife Gül Ercan, satın alıp restore ettirdiği ve butik otel yapmayı planladığı asırlık konağın eski sahibi Klara Hasid'in (Matmazel Klara) ismini de yaşatacak.

Osmanlı'nın kucak açtığı, İspanya'dan sürgün edilen Yahudilerden biri olan Fransızca öğretmeni Klara Hasid'in Kaleiçi'nde 1906'da yaptırdığı zamanla harabe haline gelen konağı, yaklaşık 5 yıl önce Edirneli iş insanı Hanife Gül Ercan satın aldı.

Restorasyonu 5 yıl süren asırlık konağın aslına uygun şekilde tamamlanmasını sağlayan Ercan, dönemin ihtişamlı yapısını birkaç ay içinde butik otel olarak Türk turizminin hizmetine sunmayı hedefliyor.

"Edirne'ye güzel bir eser kazandırdık"

Ercan, AA muhabirine, bu tarz konakları satın alarak restore ettiren girişimcilerden ilham alarak bu işe girmeye karar verdiğini söyledi.

Kızının, Sinema Karşı Sokak'ta bulunan konağı çok beğendiğini belirten Ercan, bir süre sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden satışa çıkan konağı satın aldığını ifade etti.

Araştırma yaptığında konağın, "Matmazel Klara" olarak bilinen Yahudi cemaatine mensup Klara Hasid'e ait olduğunu öğrendiğini söyleyen Ercan, "Fransızca öğretmeni olan 'Matmazel Klara' çok sevdiği için Edirne'yi terk etmemiş. Ailesi İsrail'e gitmiş, o Edirne'de kalmış. Hiç evlenmemiş, çocuğu yokmuş. Herhalde çocuğu olarak beni yolladı Allah ona. Edirne'ye güzel bir eser kazandırdık." dedi.

Konağın duvar ve tavan süslemelerinin uygun şekilde muhafaza edildiğini belirten Ercan, duvarda yer alan İbranice bir yazının da korunduğunu vurguladı.

Ercan, 2014 yılında satın aldığında harap durumda olan konağın Edirne Valiliğinin desteğiyle röleve ve restitüsyon çalışmalarının yapıldığını, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da kendisine destek olduğunu söyledi.

"Tarihi konak 10 odalı butik otel olacak"

Konağı satın aldığında çevresindekilerin eleştirileriyle karşılaştığını belirten Ercan, "Tüm arkadaşlarım bana 'ne yapacaksınız bu viraneyi nasıl olacak?' dediler, ben de 'açılışa sizi çağırırım' diye cevap vermiştim, hepsini açılışa bekliyorum. Allah da utandırmadı. Çok güzel ekiple bu hale getirdik." dedi.

Ercan, konağı 10 odalı butik otel yapmayı düşündüğünü anlattı.

Konağın sahibinin isminin hoşuna gitmesiyle oteli de yine bu isimle açmayı düşündüğünü belirten Ercan, "Matmazel Klara' ismi hoşuma gitti. Konağın ismini de 'Matmazel Klara Konağı' yapacağım. Edirne'ye, Edirne turizmine hizmet etmek adına güzel bir iş yaptığımız düşünüyorum. İnşallah Edirnelilere örnek olurum. İki ay içerisinde açmayı düşünüyoruz. Aslına uygun olarak yaptırdım. Birebir aynı. Çok emek verdik." diye konuştu.