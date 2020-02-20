Matrakçı Nasuh'un Menazilname minyatürleri tek sergide buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Matrakçı Nasuh'un Menazilname minyatürleri tek sergide buluştu - Son Dakika

Matrakçı Nasuh'un Menazilname minyatürleri tek sergide buluştu

12 dakika önce

"Matrakçı Nasuh'un İzinde; Menazilname" sergisi İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Matrakçı Nasuh'un Menazilname minyatürleri tek sergide buluştu, System.String[]

"Matrakçı Nasuh'un İzinde; Menazilname" sergisi İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Daha önce Ankara ve İzmir'de ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, Sultanahmet'teki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

Sergide, Matrakçı Nasuh'un "Menazilname" isimli eserinden yola çıkılarak hazırlanan minyatürler yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen sergide, Figen Gürsoy Atölyesi'nde toplam 6 sanatçının 4 yılda reprodüksiyonunu yaptığı 116 eser bulunuyor.

Figen Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menazilname'nin Türk kültür tarihi açısından çok önemli bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Proje ile Matrakçı Nasuh, Menazilname ve minyatür sanatının tanınırlığını artırmak istediklerine işaret eden Gürsoy, "Sergide Anadolu topraklarından yetişmiş, bu topraklarda mayalanmış, büyümüş bir üstadın şaheseri var. Bu serginin iddiası ya da ortaya koyduğu farklılık, Menazilname'nin tüm minyatürleri toplu halde yer vermesi. İzleyiciler, bir yolculuk kitabı olan Menazilname'nin yolculuğuna başından sonuna eşlik edebilecek." diye konuştu.

15 Mart'a kadar izlenebilecek

Gürsoy, Menazilname'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın 4 yıl süren Irakeyn Seferi'ni yansıttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Matrakçı Nasuh bizim kök sanatçımız. Minyatür de kök sanatlarımızdan biri. Ben yıllar önce Matrakçı Nasuh'un bu kitabının ilk minyatürü olan İstanbul'la sevdalandım minyatüre ve o nedenle bir teşekkür anlamında bu kitabın tümünü çalışmak geldi içimden. İlk kez yapıldı böyle bir şey. Müthiş mutluyuz."

Kitabı yeniden uyandırmış olmanın sevincini yaşadıklarına dikkati çeken sanatçı, "Eserlerin 90'ını ben çalıştım. Benim bir hayalimdi bu aslında. Diğer 5 arkadaşım benim ilk öğrencilerim olan ama şu anki yol arkadaşlarım. Onlar da epey yol aldılar. Ben bu tatta onların da olmasını istedim. Çünkü bu çok özel bir lezzet. Benden onlara geçti Matrakçı Nasuh sevgisi. Böylece çok keyifli bir grup olarak bunu tamamladık." ifadelerini kullandı.

Filiz Süllü, Müge Nisari, Ufuk Tekin, Şule İşbilen ve Yeliz Yılmaz'ın çalışmalarının da yer aldığı sergi 15 Mart'a kadar izlenebilecek.

Sultanahmet, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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