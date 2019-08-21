Son Dakika Haberleri: Matrix 4 filminin çekimleri 2020 yılında başlıyor
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Matrix 4 filminin çekimleri 2020 yılında başlıyor

1 saat önce

Bilim kurgu sinemasının efsanelerinden Matrix, dördüncü devam filmi ile geri dönüyor. 1999 yılında gösterime giren ilk filmin 20. yıl dönümünde yapılan açıklama Warner Bros stüdyolarından geldi.

Matrix 4 filminin çekimleri 2020 yılında başlıyor, System.String[]
Bilim kurgu sinemasının efsanelerinden Matrix geri dönüyor. 1999 yılında gösterime giren ilk filmin 20. yıl dönümünde yapılan açıklama Warner Bros stüdyolarından geldi. Devam filminin gelip gelmeyeceği yıllardır merak edilen üçlemenin dördüncü bölümünün 2020 yılında çekimlerine başlanacağı duyuruldu. Bu gelişme sinema severler arasında heyecan yarattı.

Matrix hayranlarını asıl şaşırtan haber ise üçlemenin ana karakterleri Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss'un devam filminde de yer alacak olması.
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Warner Bros, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45 
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