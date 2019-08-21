Son Dakika Haberleri: Matrix 4: Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'ın yine başrollerde olacağı merakla beklenen film
BBC
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Matrix 4: Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'ın yine başrollerde olacağı merakla beklenen film

28 dakika önce

Dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden Warner Bros, bir döneme damgasını vuran vuran bilim kurgu filmi Matrix'in dördüncüsünün çekileceğini açıkladı.

Matrix 4: Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'ın yine başrollerde olacağı merakla beklenen film, System.String[]

Dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden Warner Bros, bir döneme damgasını vuran vuran bilim kurgu filmi Matrix'in dördüncüsünün çekileceğini açıkladı.

Matrix 4'te başrollerde yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olacak.

Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak.

Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryı yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak.

Matrix 4'ün doğrudan bir "devam filmi" olup olmadığı ise açıklanmadı.

Warner Bros sadece filmin "Matrix dünyasında geçeceğini" duyurmakla yetindi.

Matrix 4'ün ne zaman çekileceği ve vizyona gireceği ise henüz bilimiyor.





Toplam gişe hasılatı 1 milyar 600 milyon dolar

"Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik" kavramı etrafında şekillenen Matrix serisinin ilk filmi 20 yıl önce çekilmişti.

ABD'de bu ay filmin özel gösterimlerle yeniden vizyona girmesi planlanıyor.

Matrix serisinin üçüncüsü olan "The Matrix Revolutions", 2003 yılında dünyada aynı saatte gösterime giren ilk film olmuştu.

3 film dünyada toplam 1 milyar 600 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti

"Matrix Revolutions" filminin sonunda insanla makine arasındaki savaş hassas bir çözümle son bulmuştu.

Carrie Anne Moss, Warner Bros, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:28 
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Bir döneme damga vuran Matrix filminin dördüncüsü çekilecek
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