Matrix 4'ün ilk fragmanı yayımlandı - Son Dakika

İlk filmi 1999'da yayınlanan "The Matrix"in ardından 2003'te yayınlanan "Matrix Revolutions" filmiyle seriye uzun bir ara verilmişti.

Filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Lana Wachowski, David Mitchell ve Aleksander Hemon'ın kaleme aldığı "The Matrix: Resurrections"ın ilk teaserları geçtiğimiz günlerde WhatIsTheMatrix sitesinde paylaşıldı.

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