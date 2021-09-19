Üye Girişi
Matrix evreninin kapıları bu kez nereye açılıyor? - Son Dakika

Matrix evreninin kapıları bu kez nereye açılıyor?

19.09.2021 08:24
Matrix evreninin kapıları bu kez nereye açılıyor?, System.String[]

(Uygar TAYLAN / utaylan@hurriyet.com.tr) Yeni film 'The Matrix: Resurrections'ın (Diriliş) ilk fragmanı geçen gün yayımlandı.

(Uygar TAYLAN/ utaylan@hurriyet.com.tr) Yeni film 'The Matrix: Resurrections'ın (Diriliş) ilk fragmanı geçen gün yayımlandı. 22 Aralık'ta vizyona girecek. Başrolleri yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss paylaşıyor. Yeni filmin haberi 18 yıl aradan sonra 'Matrix' hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken filmin sırlarla dolu fragmanı, sosyal medyada çeşitli teoriler ortaya atılmasına ve tartışılmasına sebep oldu: Neo 'Matrix' evrenine neden döndürüldü? Bu defa Neo, Keanu Reeves'in ta kendisi olabilir mi? Fragmanda sıkça görülen tavşan ne anlama geliyor? Serinin 4'üncü filmi 'Matrix' devriminin bayrağını ileri taşıyacak mı, değilse bu film niçin yapılıyor? Biz de fragmandaki ipuçlarını filmin fanlarına ve sinema yazarlarına sorduk.

'FRAGMANIN DETAYLARI BEKLENTİMİ YÜKSELTTİ'

Zeynep Naz İnansal (30), sinema yazarı

Fragman her detayıyla beni çok heyecanlandırdı ve beklentilerimi yükseltti. Wachowski'ler ilk filmde kurdukları kurtarıcı mitini kendi elleriyle devam filmlerinde yıkmışlardı. Neo'nun bir terapi seansında olması ve 'deli' sözcüğünün kullanılmadığının vurgulanması üzerinden film, günümüz toplumunda simülasyonların nasıl bir yerde durduğuna bakacak gibi geliyor.

NEO ASLINDA KEANU REEVES Mİ?

Fatma Cihan Akkartal (36), sinema yazarı

Filmi sevmeye hazır olmakla birlikte 'Arkasında para hırsından başka bir motivasyon var mı' diye sormadan da edemiyorum. Bir rivayete göre 'Resurrections'da Keanu Reeves'in canlandırdığı karakter, 1999'da 'The Matrix' adlı bir filmde rol almış olan aktör Keanu Reeves'miş... Karakterimiz 'Matrix'in devam filminin çekimleri sırasında 'Matrix'in gerçek olabileceğinden şüphelenmeye başlıyormuş. Bunu film vizyona girene kadar anlamayacağız ama psikiyatrın 'Neo'yu mavi haplarla 'uyuttuğu' kesin. 'Matrix: Reloaded'ın sonunda Matrix 'yeniden başlatılıyordu', bu sefer de gerçekten yeniden başlatılmış gibi. Bir simülasyonda yaşadığımıza inanmak 1999'da olduğundan çok daha kolay. 'Resurrections' acaba tüm bu tabloya ne ekleyecek? Makineler, Neo'yu Matrix'e kendisini canlandıran bir aktör olarak yeniden yüklemiş olabilir mi?

Matrix evreninin kapıları bu kez nereye açılıyor?

Yahya Abdul-Mateen II (Genç Morpheus olduğu düşünülen karakter)

'BİZİ YILLARCA TARTIŞMAYA İTECEK İPUÇLARI VERECEK'

Osman Nadir Aydın (33), reklamcı

Sadece fragmana sığdırılan sahnelere bakarak önyargılı olmak istemiyorum. Defalarca izleyip ipuçları aradım. Beklentimi düşürmedim, umutluyum. Yeni film belli ki üçlemenin finalinden sonra yaşananları konu alıyor. Neo'nun seçilmiş kişi olduğu 6'ncı döngünün sonunda aslında işler yoluna girmiş gibi görünüyordu. Fragmandan anladığımız kadarıyla savaş sürüyor. Anlaşmayı neyin bozduğu, Neo'nun Matrix evrenine niye döndürüldüğü merak konusu. Oracle (Kahin) karakterinin yeni filmde daha büyük yer kaplayacağını tahmin ediyorum. Genç Morpheus gibi görünen karakter sebebiyle zaman kavramını da irdeleyecekler gibi... 'Alice Harikalar Diyarında' ve beyaz tavşan alegorilerine ek olarak aynalar dikkat çekiyor. Hikaye her ne olursa olsun, bizi yıllarca tartışmaya itecek yeni ipuçları ve sorular verecek.

'HİKAYENİN DEVAMI ADETA PARODİ...'

İbrahim Esat Güven (38), içmimar

Büyük beklentiler içinde olmama rağmen fragman beni tatmin etmedi. Hikayenin devamı adeta parodi hissi uyandırdı bende... Thomas Anderson tekrar kırmızı hapı yutup beyaz tavşanı takip ederek türlü maceralara atılacak gibi duruyor. Umarım yanılırım!

'ORİJİNAL YEŞİL DÜNYAYI ARADIM'

Atalay Mert Kuşkayalı (29), yönetmen

Fragmanın daha 10'uncu saniyesinde heyecandan yerimde duramasam da orijinal filmin o yeşil dünyasını aramadım değil. Mavi haplara bağımlılığından dolayı mavi bir dünya kurduklarını düşünüyorum. Bakalım bu dünya nasıl olacak? Morpheus'un gençliğini andıran karakter bu filmde de zamanda yolculuk hikayesi olma ihtimalini düşündürdü ve bu biraz canımı sıktı. Ama sonuçta hala Matrix.

Matrix evreninin kapıları bu kez nereye açılıyor?

'İLK GÜNKÜ HEYECANIM DİRİLDİ'

Nazmi Özdil (36), yönetmen

Seri, sektöre girmeme ilham verdi. Ayrıca öngörü niteliğinde önermesi olan bir başyapıt. Fragman, ilk günkü heyecanımı adeta diriltti. Neo güçlü bir tehdit ama Ajan Smith gibi bir düşmana karşı silah niteliğinde bir karakter olduğu için makineler onu yeni bir simülasyonda uyuşturulmuş şekilde mi tutmayı tercih etti? Hatta Trinity, Neo'yu bağlı tutacak etken olduğu için mi yeni simülasyona kontrol mekanizması olarak yerleştirildi? 22 Aralık'ta öğreneceğiz.

'ZORLAMA BİR ÇABA, YENİ BİR GİŞE DERDİ...'

Uğur Vardan, Hürriyet Ekler sinema yazarı

'Matrix' serisi felsefeyle aksiyonun karışımıydı. Üçlemenin ilk adımında entelektüel dokunuşlar ağır basıyor, sonrasındaki adımlarda ise 'derinlik' mevcudiyetini korumakla birlikte toplamdaki hacmi giderek azalıyordu. İlk filmin ardından Amerikalı efsanevi eleştirmen 'rahmetli' Roger Ebert "Derin felsefi sorunların bir kez daha yarı otomatik silahlarla çözülmesinden şikayetçiyim" mealinde bir görüş kaleme almıştı. Karşı kutupta yer alanlarsa "Görselliğin alabildiğine sınırlarını genişlettiği bir dönemin 'felsefi' filmi de böyle olabilir" diyordu. Kişisel olarak Ebert'a yakındım, seri aslında felsefeden, dinsel motiflerden yararlanan, sanal alem üzerine, baskıcı sistemler üzerine de hassasiyetlere sahipmiş gibi görünen, yer yer kafa karıştıran, stil sahibi ama sonuç itibariyle bizi görüntüleri ve kamera oyunlarıyla kendisine çeken kaliteli ve de 'dertli' bir aksiyondu. Peki ya 'The Matrix Resurrections', yani 4'üncü adım? Bana kalırsa bu zorlama bir çaba. Yeniden aynı suda yıkanma isteği. Bir gereklilikten ziyade yeni bir gişe derdi. Ayrıca kimi yönetmenler 'sanatçı hisleri' gereği en çok el üstünde tutuldukları filmlere, yıllar sonra bir kez daha hatırlanmak, bir kez daha el üstünde tutulmak için tekrar geri dönerler. Bu proje de böylesi reflekslerin ifadesi gibi... Tabii ki vizyona girince salonun yolunu tutacağız ama giderken o eski merakımızı yanımızda taşıyacağımızı sanmıyorum. En azından bunu kendi adıma söyleyebilirim.

Matrix evreninin kapıları bu kez nereye açılıyor?

Fragman, Aralık, Matrix, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Matrix evreninin kapıları bu kez nereye açılıyor? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

08:21 "Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyonda Afrika güzellik kraliçesi de gözlem altına alındı ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var 07:46 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti 00:43 İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu 00:15 Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim 23:23 Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım 22:03 Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı 17:59 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti 16:06 Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti

Son Dakika Haberleri
09:07 Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:43 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık Pentagon'dan itiraf etti! Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili: Korkunç bir hata yaptık         
09:07
Tarhana sermek terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Tarhana sermek terastan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti         
07:56
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktoru tekme tokat dövdü! Korku dolu anlar kamerada         
04:16
Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı         
00:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği         
00:09
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu         
19:49
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar         
12:31
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor         
23:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 09:15:19. #1.13#
SON DAKİKA: Matrix evreninin kapıları bu kez nereye açılıyor? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement