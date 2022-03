Matrıx'in Ayak Seslerini Duyuyor Musunuz? - Son Dakika

"Konu Başlığı: Sanal ile gerçeğin bir farkı kaldı mı? veya Metaverse ile kalacak mı?"

Bugünün dünyasında sabah kalktığımız andan gece yatağa girip uyuyana kadar aslında biz fark etsek veya etmesek de başka bir dünyada hep "online"ız.

Sahip olduğumuz sosyal medya hesaplarından, üye olduğumuz markalara veya kayıt olduğumuzu unuttuğumuz mağazalardan gelen bildirimler her saniye her dakika bize ulaşmakta. Biz var olmasak da o mailler veya mesajlar bize her an gelmekte ve bizi "o Dünya'ya" çağırtmakta.

"O Dünya" dediğimiz Dünya artık her yaşta ve sosyo-ekonomik seviyede insan için içinde yaşanır ve önemli bir dünya haline geldi. Sahip olduğu sonsuz sayıda seçenek ile internet çağı insanoğlunun doyumsuz iştahına bir ilaç gibi geldi ve daha da gelişir bir ilaç haline gelmeye başlıyor metaverse ile.

Metaverse nedir diye baktığımızda VR teknolojisi ile verilerin birleşmesi sonucu içinde insanlar ile gerçek zamanlı toplantı yapabileceğiniz, kafelerden barlara kadar geniş sosyalleşme alanlarında Dünya'nın bir ucundaki insanlar ile tanışabileceğiniz ve bu insanlar ile eş zamanlı oyunlar oynayabileceğiniz bir Dünya.

SANAL MI GERÇEK Mİ?

Peki, bu Dünya bize gerçek hayatta verdiği şeylerden daha fazlasını vaat ediyorsa gelecekte bugün yaşadığımız gerçekliğin anlamını değiştirebilir mi?

Sonsuz veri ve bir tane gözlük ile bugün, her gün sabahtan akşama kadar yaptığınız işlerin daha fazlasını her an nerdeyse ücretsiz bir şekilde yapabildiğinizi ve yapacaklarınızın bir sınırı olmadığını hayal edin, bu dünyadan çıkmak ister miydiniz yoksa çıkıp bugünkü hayatınızı mı yaşamak isterdiniz? Bu soru gelecekte Metaverse'in gelişimi ile birlikte daha sık sorulacak ve gündem olacak gibi duruyor. Matrix'in sesleri uzaktan duyulur hale gelmeye başladı.