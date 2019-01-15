Son Dakika Haberleri: Matruşka" Oyununun Galası Yapıldı

Matruşka" Oyununun Galası Yapıldı

1 saat önce

İki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesini konu alan, Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı Bora Seçkin'in yönettiği "Matruşka" adlı oyun, gala gösteriminde tiyatroseverlerle buluştu.

Matruşka
İki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesini konu alan, Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı Bora Seçkin'in yönettiği "Matruşka" adlı oyun, gala gösteriminde tiyatroseverlerle buluştu.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'ndeki gala gösterimine, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul ve sanatçılar Bilge Şen, Gazanfer Ündüz, Ersin Sanver, Meriç Sümen'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu Matruşka, kadın erkek ilişkileri, kavgaları, çatışmaları, ayrılıp barışmaları, kopamayışları konu alıyor. Cem Karakaya ve Derya Yıldırım'ın rol aldığı oyunda, ilişkilerde ideali arama uğraşı mercek altına alınıyor.

Matruşka, 16-19 Ocak tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:00 Kaynak: AA

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