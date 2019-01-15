Matruşka" Oyununun Galası Yapıldı

İki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesini konu alan, Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı Bora Seçkin
'in yönettiği "Matruşka" adlı oyun, gala gösteriminde tiyatroseverlerle buluştu. Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi'ndeki gala gösterimine, Şehir Tiyatroları
Müdürü Necip Sedat Çakır
, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur
, Muhsin Ertuğrul
'un eşi Handan Ertuğrul ve sanatçılar Bilge Şen, Gazanfer Ündüz, Ersin Sanver, Meriç
Sümen'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu Matruşka, kadın erkek ilişkileri, kavgaları, çatışmaları, ayrılıp barışmaları, kopamayışları konu alıyor. Cem Karakaya
ve Derya Yıldırım'ın rol aldığı oyunda, ilişkilerde ideali arama uğraşı mercek altına alınıyor.
Matruşka, 16-19 Ocak tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.