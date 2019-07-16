Son Dakika Haberleri: Matruşka yumurta
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Matruşka yumurta

4 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oturan Mustafa Beşer'in beslediği tavuklarından birinin yumurtasının içinden yine yumurta çıktı.

Matruşka yumurta, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oturan Mustafa Beşer'in beslediği tavuklarından birinin yumurtasının içinden yine yumurta çıktı. Beşer, "Böyle bir şey ne duydum ne de gördüm" dedi.

Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mustafa Beşer (58), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti. Sepete doldurduğu yumurtalardan birinin büyük olması Beşer'in dikkatini çekti. Eve giderken karşılaştığı marketçinin dikkatini çekmesi üzerine bu yumurtadan '2 veya 3 sarı çıkar' diye iddiaya girdi. İddiaya girdiği marketçiye yumurtayı bırakan Beşer, sabah telefonuna baktığında kendisine gelen marketçiye bıraktığı yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktığı görüntülerini görünce şaşkınlık yaşadı.

Beşer, "Dün akşam köydeki kümesimden aldığım anormal büyüklükteki yumurtayı eve getirirken marketçi bir ağabeyimizle şaka yollu iddiaya girdik. Bu anormal bir yumurta bunun içinden 3 tane sarı çıkar, 2 tane sarı çıkar diye. İddiaya girdiğimiz için arkadaşım eve gittiğinde yumurtayı kırarken cep telefonu ile görüntü almış. Sabah kalktığımda bu görüntü ile karşılaştım. Bizim tavuklar bilerek mi bilmeyerek mi bilemiyorum matruşka yapmışlar" dedi. - SAMSUN
Vezirköprü, Samsun, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
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