MATSO Başkanı Güngör, Manavgat firmalarına "can suyu" olalım çağrısı - Son Dakika

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yangın nedeniyle yapılan yardımların Manavgat'taki işletmelerden tedarik edilmesi önerisinde bulundu.

Güngör, yaptığı açıklamada, Manavgat'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yangını söndürmek amacıyla birçok kurumun ve halkın çok mücadele verdiğini dile getirdi.

Yangının bölgede çok büyük kayıplara neden olduğunu aktaran Güngör, "Yangında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zarar gören halkımıza da çok büyük geçmiş olsun. Yaralarımızı devletimiz kurumlarımız ve hayırseverlerimizle el ele sarmaya başladık, sarıyoruz. Bu sürece katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Yangın nedeniyle yapılan yardımların Manavgat'taki işletmelerden tedarik edilmesini istiyoruz. Bu şekilde işletmelere destek sağlanmış olur."