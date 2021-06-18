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MATSO Başkanı Güngör: "Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli" - Son Dakika

MATSO Başkanı Güngör: "Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli"

18.06.2021 14:06
MATSO Başkanı Güngör:

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, hükümetin salgın nedeniyle zorda kalan işletmelere kredi yapılandırılması imkanı sunduğunu hatırlatarak, " Bankalarca yapılacak yapılandırmalar için olumsuz kayıt oluşmaması ve bu durumda yeni krediye erişimimizde olumsuz...

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, hükümetin salgın nedeniyle zorda kalan işletmelere kredi yapılandırılması imkanı sunduğunu hatırlatarak, " Bankalarca yapılacak yapılandırmalar için olumsuz kayıt oluşmaması ve bu durumda yeni krediye erişimimizde olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Bankalarca yapılan her türlü yapılandırmaların kayıtlara yapılandırma olarak geçmemesi ve bankalarca olumsuz olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) "Meslek Komite Başkanları Aylık Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında gerçekleşen toplantıya Meslek Komitesi Başkanları ile genel sekreter Halil İbrahim Altıparmak katıldı. Toplantıda ekonomik gelişmeler değerlendirilerek tüm sektördeki üyelerden gelen taleplerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde ilgili mercilere iletilmesi kararlaştırıldı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda olarak çok sayıda çalışmaya imza attıklarını belirterek, bu çalışmaları komite başkanları, meclis üyeleri ve oda organları ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden Başkan Ahmet Boztaş ile birlikte MATSO ailesi olarak çok güzel hizmetler yaptıklarını hatırlatan Başkan Seydi Tahsin Güngör, "Merhum başkanımıza bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. MATSO olarak ekip arkadaşları olarak merhum başkanımızla birlikte çok güzel hizmetler yaptık. Siz değerli komite başkanlarımız ve diğer organlarda görev alan arkadaşlarımıza çalışmalardaki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız tüm organlarımızda görev alan ekip arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla bundan sonrada sürdüreceğiz" dedi.

Sicile olumsuz yansımasın

Başkan Güngör, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomiyi oldukça etkidiğini belirterek "Özellikle turizm ve hizmet sektörü diğer sektörlere göre oldukça fazla etkilenerek kentimizde faaliyet göstermekte olan birçok üyemiz Bankalar nezdindeki kredi taksitleri ödemekte zorlanmaktadırlar. Aynı zamanda salgının etkilerinin tamamen sona ermesi ile birlikte de özellikle turizm ve buna bağlı sektörlerde güzel günleri göreceğimize olan umutlarımız devam etmektedir. Salgının olumsuz etlilerini en aza indirmek noktasında Hükümetimizin destekleri ile özellikle yeni krediye erişim, mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması imkanları sunulmuştur. Ancak yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilerek ödeme alanları oluşturulan krediler gerek bankanın kendi kayıtlarında gerekse de memzuç ve kurumsal KKB kayıtlarında yapılandırma olarak görülerek olumsuz kayıt oluşmakta ve bu durumda yeni krediye erişimimizde olumsuz olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle Bankalarca yapılan her türlü yapılandırmaların kayıtlara yapılandırma olarak geçmemesi ve bankalarca olumsuz olarak değerlendirilmemesi hususlarını ivedi bir şekilde talep etmekteyiz" diye konuştu.

Krediler faizsiz ötelenmeli ve yeni krediler sağlanmalı

Üyelerden gelen taleplerden birinin de salgın döneminde alınan tüm kredilerin faizsiz bir şekilde ötelenmesi olduğunun altını çizen Güngör, "Bölgemizde faaliyet gösteren firma ve işletmelerin büyük çoğunluğu ya doğrudan ya da dolaylı olarak turizm ile ilişkilidir. Kentimizin turizm kenti olması nedeniyle salgın nedeniyle 2020 yılında turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bölgemiz firmaları da ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşamıştır. 2021 yılında da salgının devam etmesiyle bu sıkıntıları yaşamaya devam etmektedir. Bunun sonucunda bölgemizde faaliyet gösteren firma ve işletmelerde yaşanan yüksek ciro kayıpları, kamuya olan Vergi ve SGK ve benzeri ödemeler ile kredi ve finans kuruluşlarına yapılacak olan borç ve kredi ödemelerini yapamayacak duruma gelmişlerdir. Bu nedenle tüm kredilerin faizsiz bir şekilde ötelenmesi ve sicile bakılmaksızın yeni kredilerin sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Turizm bölgelerindeki işletmelerin talepleri

Başkan Seydi Tahsin Güngör, Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren işyerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde işyerlerin açık olması ile ilgili üyelerden yoğun taleplerin geldiğini belirterek gelen talepler için ilgili mercilere çok sayıda girişimlerde bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

MATSO Başkanı Güngör: Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli
MATSO Başkanı Güngör: Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli
MATSO Başkanı Güngör: Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli
MATSO Başkanı Güngör: Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli

Manavgat, Türkiye, Turizm, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MATSO Başkanı Güngör: 'Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli' - Son Dakika Ekonomi


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