Son Dakika Haberleri: Matso'dan İstihdam Seferberliğine Destek

Matso'dan İstihdam Seferberliğine Destek

1 saat önce

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş istihdam paketini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.

Matso'dan İstihdam Seferberliğine Destek, System.String[]
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş istihdam paketini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.

MATSO Şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. MATSO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Oda çalışmaları ve ilçenin ekonomik verileri ile bilgiler aktaran MATSO Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Boztaş, MATSO olarak Letonya'ya yapılan ziyaret toplantılar, ikili iş görüşmeleri ve iş forumu hakkında bilgiler verdi. Boztaş, Letonya'da 4 gün Manavgat'ı anlatıp tanıttıklarını söyledi.

"MATSO olarak 2019 istihdam seferberliğini destekliyoruz"

İstihdam Seferberliği 2019'a değinen Boztaş, "İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB binasında gerçekleştirildi. İstihdam paketini olumlu buluyor ve destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımız Berat Albayrak, Zehra Zümrüt Selçuk ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu' na Manavgat İş dünyası adına teşekkür ediyorum" dedi.

TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Antalya için ek 150 bin istihdam sözü verdiği hatırlatan Başkan Boztaş, "Antalya İlini temsilen yapmış olduğum konuşmada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin ek istihdam sağlanacağımızın sözünü vermiştim. Antalya olarak devletimizin de verdiği desteklerle bu rakamların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"İstihdam paketi 8 başlıkta toplanıyor"

İstihdam paketinin 8 başlıkta toplandığını kaydeden Boztaş, işverenlerin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca SGK priminin ve verginin yanında ücret de ödemeyeceğini ve devamındaki 9 ay boyunca SGK primleri ve vergiler devletten olduğunu kaydetti. Boztaş, İstihdam paketinin başlıklarını şöyle sıraladı:

" Yeni istihdama ücret desteği, yeni istihdamın SGK prim ve vergisine destek. Kısa çalışma ödeneği. Asgari ücret desteği. Düzenli ödemeye devamlı destek. Kalkınmaya ilave destek. Önce işbaşı eğitim sonra istihdam desteği. İhtiyacınıza uygun nitelikli işgücü eğitimine tam destek."

"Manavgat'ta İş Var" sloganı ile 4 yıldır istihdama katkı sağlıyoruz"

İstihdama katkı sağlamak ve destek olmak amacıyla MATSO olarak 4 yıldır, Manavgat'ta İş Var sloganı ile istihdam fuarı gerçekleştirdikleri hatırlatan başkan Boztaş, "8-9 Mart'ta Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde işçi ve işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlamak amacıyla fuarımızın 4'cüsünü düzenliyoruz. Bir ilçe olarak Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz bu istihdam seferberliğine de katkılar sağlayamaya devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

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