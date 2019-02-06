Son Dakika Haberleri: Matso Siyasileri Ağırladı

Matso Siyasileri Ağırladı

45 dakika önce

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz, Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette Boztaş, Manavgat iş dünyası adına 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin için başarılar diledi. Boztaş, Seçimlerin seviyeli ve düzeyli bir şekilde geçmesini ve seçimde projelerin yarışması dileğinde bulundu.

Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ise yerelde Manavgat'ı iktidarla buluşturmak hedefinde olduklarını, belediye seçimini kazarak Manavgat'a güzel hizmetler kazandırmak istediklerini söyledi. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ı İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı ve ilçe yönetimi de ziyaret etti.

Ayrıca, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) olağan Genel Kurulunda başkanlığına seçilen Mücahit Tatar ve yönetim kurulu üyeleri de MATSO'yu ziyaret etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:42 Kaynak: İHA

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