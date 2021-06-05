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MATSO Yönetimi, Başkan Hisarcıklıoğlu'na üyelerinin taleplerini iletti - Son Dakika

MATSO Yönetimi, Başkan Hisarcıklıoğlu'na üyelerinin taleplerini iletti

05.06.2021 15:24
MATSO Yönetimi, Başkan Hisarcıklıoğlu'na üyelerinin taleplerini iletti, System.String[]

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Başkan Yardımcıları Şükrü Arslan ve Mehmet Ergen ile Yönetim Kurulu Üyesi Taner Demir Durar ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Baykal Özden'in yer aldığı heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Başkan Yardımcıları Şükrü Arslan ve Mehmet Ergen ile Yönetim Kurulu Üyesi Taner Demir Durar ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Baykal Özden'in yer aldığı heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Manavgat Manavgat'ın tropikal ürünlerinden oluşan hediye paketini takdim eden heyet, Hisarcıklıoğlu'na üyelerden gelen talepleri içeren dosyayı sundu. Eski MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'a Allah'tan rahmet dileyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu MATSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Seydi Tahsin Güngör'e de başarılar diledi. MATSO heyetinin sunduğu dosya yı inceleyen Hisarcıklıoğlu Başkan Güngör ve MATSO Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kendilerine kabul eden ve zaman ayıran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğluna teşekkür eden Başkan Seydi Tahsin Güngör, Merhum Başkan Ahmet Boztaş'ın yolunda ilerleyerek kaldığı yerden projelerini sürdüreceklerini söyledi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi üyelerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Başkan Güngör, "pandeminin etkisiyle üyelerimiz doğrudan ciddi şekilde etkilenmiştir. Üyelerimizden gelen birçok talepleri Sayın Başkanımız sizlerinde desteği çözdük çözmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

MATSO yönetiminin TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na sunduğu dosya da şu maddeler yer aldı;

"Kademeli Normalleşme sürecinde özellikle yeme içme sektörü başta olmak üzere bölgemizde faaliyet gösteren tüm sektördeki işyerlerinin kapanma saatleri konusunun yeniden ele alınarak en azından saat 24: 00'a kadar açık tutulmasına izin verilmesi, Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günleri sabah saatlerinden başlamak üzere saat 24.00'e kadar turizm bölgesinde bulunan işyerlerinin açık tutulmasına izin verilmesi, Üyelerin pandemi sürecinde kamu ve özel bankalardan kullanmış oldukları tüm kredilerinin (KGF destekli krediler, nefes kredisi, can suyu kredisi, işe devam kredisi, ticari krediler vs.) faizsiz bir şekilde 1 (bir) yıl süre ile ötelenmesi, Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren tüm firma ve işletmelerin sicillerine bakılmaksızın finansa erişimin kolaylaştırılarak yeni kredi desteklerinin sağlanması, İşletmeler tarafından ödenecek tüm vergilerin ve SGK primlerinin pandemi süresi sonuna kadar ertelenmesi, Kısa çalışma ödeneğinin pandemi süresi sonuna kadar devam etmesi" - ANTALYA

MATSO Yönetimi, Başkan Hisarcıklıoğlu'na üyelerinin taleplerini iletti
MATSO Yönetimi, Başkan Hisarcıklıoğlu'na üyelerinin taleplerini iletti

Mehmet Ergen, Ahmet Boztaş, Taner Demir, Manavgat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MATSO Yönetimi, Başkan Hisarcıklıoğlu'na üyelerinin taleplerini iletti - Son Dakika Ekonomi


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