Matso Yönetiminden Siyasilere Manavgat Dosyası

MATSO Yönetimi, Mecliste gurubu bulunan 4 siyasi parti ilçe başkanını ziyaret etti. Ziyarette Side 2 nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi (Kum mevkii) 2. Etap uygulama planı içerinde Yat limanı ( Marina ), Tekne ve Yat Çekek İhtisas Organize Sanayi Bölgesi OSB )'nin yer verilmemesi ele alındı. MATSO yönetimi, ilçe yönetimlerinin bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerekli girişimleri yaparak planların revize edilmesi konusunda girişimde bulunmalarını talep etti.MATSO Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, Milliyetçi Halk Partisi MHP İlçe Başkanı Numan Enhoş ve İyi Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı'yı makamlarında ziyaret etti.MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş Manavgat iş dünyası adına ziyaretlerde tüm partilere 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerin başarılar dileyerek seçimlerin seviyeli ve düzeyli bir şekilde geçmesini ve hayırlı olmasını temenni etti.AK Parti ziyaretiMATSO yönetimi Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nu makamında ziyaret etti. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ziyarette Side 2 nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi (Kum mevkii) 2. Etap uygulama planında Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'ye yer verilmediğini vurgulayarak konu ile ilgili planların revize edilip Manavgat'ın bu önemli yatırımlarının kente kazandırılması gerektiğini söyledi. Turizmin çeşitlenmesi adına golf turizmin alternatif olduğunu, kaydeden Boztaş, Manavgat İş dünyası olarak projeyi önemsediklerini ve destekledikleri belirtti. Plan içerinde Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin olmamasının kent ekonomisi için büyük kayıp olacağının altını çizen Boztaş, "1990 yılların başından itibaren tüm belediye başkan adayları yat limanını seçim vaatleri arasında yer aldı. Her dönem bir yat limanı vaadi oldu. Manavgat'ın ve Manavgatlının böyle bir hayali var. MATSO olarak 2006 yılından bu yana üzerinde çalıştığımız ve rapor haline getirdiğimiz Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'si var. Bu olanın yapılan plan içerisinde olmaması Manavgat iş dünyası olarak bizleri tedirgin etti. Bu konuda Manavgat Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Milletvekilleri ve Kültür ve turizm Bakanlığına hazırlamış olduğumuz dosyaları gönderdik" dedi. Başkan Boztaş, Halimoğlu'ndan destek isteyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerekli girişimleri yaparak planların revize edilmesi konusunda girişimde bulunmaları talep etti.AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ise Manavgat'a Yat ve çekek yeri kazandırılmasını konusunu desteklerini belirterek Ak Parti olarak konunun vaatleri arasında olduğunu söyledi. Konunun takipçisi olduklarını ifade eden Halimoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen bir ekibin incelemede bulunduğunu kaydetti.CHP ziyaretiMATSO Yönetimi AK Parti'nin ardından CHP İlçe Başkanı Aliye Coşarı makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP ile yönetimi de yer aldı. Başkan Boztaş, Side 2 nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi (Kum mevkii) 2. Etap uygulama planı 1/25.000, 1/5000 Çevre Düzeni Revizyon Planı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesinde 1/1000'lik Uygulama İmar Planı'nın Manavgat Belediyesinde askıya çıkarılarak 13 Ocak itibariyle aynı anda askıdan indiğini hatırlatarak Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'ne yer verilmediğini söyledi. MATSO olarak 2006 yılında bu yana konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını hatırlatan Boztaş, Bu konuda yapılan çalışmalar kronolojilik olarak raporlaştırıldığını anlattı. Konuyu öğrendikten yönetim olarak gündeme aldıklarını ifade eden Başkan Boztaş bu konuda gerekli mercilere resmi yazılara yazarak raporları eklediklerini belirtti. Boztaş, "bu konuda CHP yönetimi olarak sizlerden destek bekliyoruz" dedi.Yat ve tekne ihracatından 1 milyon dolarBoztaş, Manavgat Liman başkanlığına kayıtlı 1607 tane yat ve tekne olduğunu belirterek "Bu yat ve teknelerde yaklaşık 6 bin istihdam sağlanıyor. Buradaki yat imalatından 1 milyon dolar ihracat yapılmış. Yat ve tekne imalının yanı sıra kış aylarında tamir ve tadilat için çok bir potansiyel var" dedi. Kentin turizm gelirinin yüzde 20'sinin deniz turizminden olduğunu vurgulayan Boztaş, bunun yüzde 80'inin yat ve liman turizminden olduğunu ayrıca günde 400 bin turistinde yat ve tekne ile seyahat ettiğini kaydetti.CHP ilçe Başkanı Aliye Coşar ise yönetim olarak Manavgat'ın her konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek Manavgat'ın değerlerinin Manavgatlıya kazandırılması konusunda duruş sergilediklerini söyledi. Coşar, "Bu konuda olumsuz bir duruş sergilememiz asla olamaz. Biz bu tür yerlerin Manavgatlıya kazandırılması taraftarıyız. Bu konuda hassasiyetimiz vardır. Manavgat Belediye Başkanımızın da yat ve çekek yeri ile ilgili çalışması olduğunu biliyoruz" diye konuştuMHP ziyaretiMATSO Yönetimi MHP İlçe Başkanı Numan Enhoş ile de makamında görüştü. Ziyarette konuşan Başkan Boztaş, siyasi partilerin belediye başkan adaylarının 1989 yılından bu yana yat limanının seçim vaatleri arasında olduğunu belirterek "MATSO olarak 2006 yılından bu yana üzerinde çalıştığımız Yat Çekek ihtisas OSB var. Side 2 nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi (Kum mevkii) 2. Etap uygulama planı içerinde Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OS Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'ne yer verilmemiş. Manavgat'ta yat ve tekne sektöründe ilçe ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Konuyu öğrendikten sonra yönetim olarak aldığımız karar ile gerekli mercilere üst yazı yazarak hazırlamış olduğumuz raporları sunduk. 20 yıldır Manavgat'ın Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB için hayali var. Mecliste gurubu bulunan 4 siyasi partiye ziyarette bulunuyoruz. Bu konuda parti olarak desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.MHP ilçe Başkanı Numan Enhoş ise turizme katkı sağlayacak her türlü projeye destek verdiklerini ancak proje içerisinde Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin yer alması gerektiğini söyledi. Başkan Boztaş'a hassasiyeti için teşekkür eden Enhoş, bu konuda aynı fikirde olduklarını ve gereken desteği vereceklerini söyledi.İyi Parti ziyaretiMATSO yönetimi son olarak İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette İYİ Parti yönetimi de yer aldı. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ziyarette yaptığı açıklamada Side 2 nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi (Kum mevkii) 2. Etap uygulama planında Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'ye yer verilmediğini belirterek planın revize edilip Yat limanı (Marina), Tekne Çekek ve Yat Çekek İhtisas OSB'sinin kente kazandırılması gerektiğini söyledi. Manavgat Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bir üst yazı ve ekinde bir rapor ile konuyu ilettiklerini kaydeden Boztaş, Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin kent ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi. Akdeniz çanağında 1 milyon civarında yat seyahat ettiğine değinen Boztaş, " Bunların Antalya ve Alanya arasında bağlanabilecekleri tekne ve yat limanı yok. Bu yat ve teknelerde ciddi miktarlarda harcama yapan ve ekonomiye katkı sağlıyor. Burada yat ve tekne yapılması Manavgat ekonomisine ciddi katkı sağlar. Manavgat Liman başkanlığına kayıtlı 1607 tane yat ve tekne var. Bu yat ve teknelerde yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Buradaki yat imalatından 1 milyon dolar ihracat yapılmış. Yat ve tekne imalının yanı sıra kış aylarında tamir ve tadilat için çok bir potansiyel var. MATSO yönetimi olarak İYİ Parti olarak sizlerden bu konuda gerekli girişimleri yaparak planların revize edilmesi konusunda girişimde bulunmanızı talep ediyoruz" dedi.İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı ise MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve yönetiminin daima tarafsız bir duruş sergilediğini ve kent ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Side 2 nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi (Kum mevkii) 2. Etap uygulama planının revize edilerek Yat limanı (Marina), Tekne ve Yat Çekek İhtisas OSB'nin plan içerisine dahil edilmesi için gerekli çabayı göstereceklerini kaydetti. - ANTALYA